Youtuber fracasa al intentar vivir con 5 dólares al día en Uruguay

El reto del youtuber Fogonix se ha hecho viral en redes sociales.

El influencer venezolano Daniel Bencid, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como Fogonix, compartió en su canal de YouTube un nuevo video, mismo que grabó durante su estancia en Montevideo, Uruguay con la intención de cumplir un reto, el cual consistía en sobrevivir un día con cinco dólares.

Asesorado por dos residentes, el youtuber cambió el billete de 5 dólares por 200 pesos uruguayos, los cuales utilizará para comprar su desayuno, almuerzo y cena. Su desayuno fueron 3 bizcochos que le costaron 52 pesos, en el almuerzo consumió un pancho largo de carrito callejero con costo de 70 pesos y cenó un yogurt por el cual pagó 61 pesos.

“Con la mano en el corazón les digo que no se puede sobrevivir con cinco dólares diarios en Uruguay. Ha sido de los retos más complicados que he tenido, es un país muy complicado cuando de economía se trata”, declaró el youtuber Fogonix, quien aunque sí pudo hacer sus 3 comidas, él considera que no quedó satisfecho en lo absoluto.

Fans le dan consejos a Fogonix

Algunos seguidores le dieron consejos al youtuber para que le rindiera su dinero en su próxima visita.

El video compartido en su canal de YouTube no pasó desapercibido para sus más de 229 mil suscriptores, pues en tan solo un par de días superó las 51 mil vistas. No obstante, en la sección de comentarios es posible leer a varias personas de origen uruguayo darle consejos para economizar y tener una mejor comida en su próxima visita al país.

“Debiste buscar los lugares más baratos para comer”, “Los uruguayos sabemos rebuscar, a nosotros no nos pasa eso”, “La comida de la calle es más cara que en casi todos los demás lugares” y “Yo sabía que no ibas a quedar satisfecho con tan poquita plata” son algunos comentarios que se leen en el video compartido por Fogonix.

¿Cuánto dinero se necesita para vivir en Uruguay?

El costo de vida en el país uruguayo es muy alto, en parte por los múltiples impuestos que se aplican a la población.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, una familia de 4 personas puede vivir cómodamente en Uruguay con aproximadamente 3,500 pesos al mes. Recordemos que el país uruguayo vio afectada su economía al alcanzar nuevos récords en casos diarios por contagios de COVID-19.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales