YouTube no es compatible con HDR en PS5 o Xbox Series X

Si has intentado ver un video HDR en YouTube a través de tu nueva y elegante PlayStation 5, Xbox Series X o Xbox Series S y te preguntas por qué no se reproduce en HDR, la respuesta es, lamentablemente, que las aplicaciones de YouTube en el las nuevas consolas no admiten actualmente la reproducción HDR.

Probamos esto reproduciendo un clip 4K HDR de la película de Will Smith Gemini Man tanto en PS5 como en Xbox Series X.

La Verdad Noticias te informa que YouTube facilita la verificación de la reproducción HDR: simplemente abre la superposición "Estadísticas para nerds" mientras miras un video HDR en un dispositivo donde la aplicación de YouTube admite HDR. Si el video en cuestión está codificado con color HDR y se reproduce en HDR, la línea Color de la ventana de estadísticas dirá "bt2020" en lugar de "bt709". (Una explicación simplificada de esos códigos es que se refieren a los estándares internacionales para video 4K / 8K y video HD, respectivamente, y en este caso específico, a sus gamas de colores asociadas: HDR y SDR).

Un paso atrás para los dueños de un PlayStation

Lo extraño de esto es que para los propietarios de PlayStation, al menos, representa un paso atrás: la aplicación de YouTube en PlayStation 4 ha admitido la reproducción de HDR desde finales de 2019 (HDR nunca ha estado disponible en la aplicación de Xbox One). Un portavoz de YouTube le dijo a Polygon que la compañía planea agregar soporte HDR a sus aplicaciones en las nuevas consolas como PS5, Xbox One y Xbox Series X / Series S. Sin embargo, no hay indicios de cuándo podría llegar esa función.

YouTube ha admitido cargas HDR durante cuatro años, pero la inmensa mayoría de los videos en la plataforma no están en HDR. Una suposición fundamentada sobre el porcentaje sería de un solo dígito bajo. Y aunque hemos llegado al punto con nuevos televisores donde 4K es el estándar y HDR se está convirtiendo en una característica cada vez más común, todavía hay muchas personas que aún no poseen dispositivos que puedan mostrar contenido 4K HDR.

Al mismo tiempo, esto es indudablemente decepcionante, más para usuarios que se preocupan por tener acceso a la última y mejor tecnología al alcance de la mano. Es otro indicio de cuán fragmentado permanece el ecosistema HDR incluso cuando nos acercamos al final de 2020, y cuán desafiante puede ser encontrar vías confiables para acceder y ver contenido HDR.