YouTube me recomendó el video de una MUJER TRANS: ¿Qué fue lo que dijo?

Ophelia Pastrana se ha convertido en un referente latinoamericano de la comunidad transgénero, siendo una de las principales influencers sobre temas de género y tecnología en América Latina.

Hace unos días, YouTube me recomendó por primera vez uno de sus videos: era la primera vez que la gigantesca plataforma de videos y su algoritmo me sugerían el video de una mujer que no nació siéndolo.

Sin embargo, este hecho no fue tan importante como lo que Ophelia dijo en su contenido.

El contexto en el que apareció su video, publicado el 5 de enero, es una crítica inteligente a los trucos de propagación que se usan en las páginas de noticias en Internet y que vemos en las redes sociales más importantes.

¿Qué es la verdad? La "infodemia" del Siglo XXI

Nacida en Colombia, Ophelia es física, economista y se dedica a la comedia. Entre otras cosas, también es productora, creadora de contenido y profesora universitaria en el Tecnológico de Monterrey, además ha sido nombrada Mujer BBC 100, según su sitio web oficial.

Ella comienza a hablar sobre cómo las redes sociales y la información que consumimos afectan nuestra percepción de lo que es real y lo que no lo es con casi ningún control sobre esa información.

“Nunca Facebook, Twitter o WhatsApp o cualquiera va a poder detectar noticias falsas usando tecnología y automatización de modo que sean consistentemente precisos”, dijo Ophelia hablando sobre los mecanismos insuficientes de las redes para restringir la información falsa, parte de lo que ella misma llama “la Infodemia”.

Los medios de comunicación son negocios

Hasta el momento el video no había dicho gran cosa que no me fuera familiar: es un hecho que la desinformación es uno de los principales males en las sociedades modernas.

En ese sentido, Ophelia llega a varias conclusiones. Primero, que los medios de comunicación solamente están comprometidos con su negocio. Es decir, a los medios de comunicación, como empresas, lo que les interesa es seguir existiendo y no les interesa tanto quién y cómo se lee su contenido, sino que este se vea.

YouTube: Ophelia Pastrana

“Los medios de comunicación, y sobre todo los medios digitales de comunicación, necesitan forzosamente ensalzar sus mecanismos de obtención de clics, así esta práctica sea a detrimento del bien del lector o de la lectora”, dijo, y remató:

“El clickbait no es por lujo: es una necesidad”.

Aquí fue donde la reflexión de Ophelia “me hizo clic”: ¿cuáles son las historias de las que las personas leen y aprenden sobre lo que pasa en el mundo? ¿Podemos confiar en los algoritmos que nos sugieren leer solamente lo que queremos leer?

¿Por qué las noticias falsas son un problema?

Basta con pensar un poco más allá para observar que este tema está en el centro de una serie de problemáticas más grandes que no solo colaboran con el incremento de la ignorancia y la desinformación, sino que literalmente moldean el mundo a nuestro alrededor.

Recordemos que durante los primeros días del 2021, las empresas de redes sociales mencionadas han sido señaladas por ser clave en el conflicto político de Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo.

Donald Trump perdió su cuenta en todos lados, supuestamente como un castigo por promover la violencia entre sus seguidores al difundir información falsa y declaraciones inexactas sobre las elecciones, lo que de alguna manera derivó en que miles de personas creyeran en una teoría de conspiración y asaltaran el Capitolio.

Un solo hombre, con apoyo de medios de comunicación de derecha, pudio lograr esto usando el poder de la información engañosa.

Esto, como sostiene Ophelia, tiene que ver con el hecho de recibir lo que queremos recibir de los medios, es decir, no recibir contenido que nos informe, sino contenido que nos haga sentir: que nos asuste, o en el caso de los seguidores de Trump, que nos enoje, que nos cause molestia. Esta última técnica suele marcar las tendencias de conversación en el mundo.

Yo agregaría que este sistema de “venderle corajes a la gente” o “incitar a la gente a tener miedo” a través de los medios digitales y las redes sociales funciona así porque estas son las emociones que las redes sociales quieren explotar en los seres humanos.

No es ninguna novedad que el tráfico de usuarios es la fuente de la riqueza de vendedores de publicidad como Facebook, Twitter y Google. Aunque la información sea falsa, engañosa o el título solo muestre parte de la realidad: la única razón por la que el Internet es de acceso gratuito es porque una cantidad masiva de personas abrirá ese contenido.

Si alguien publica una nota con un título escandaloso (léase a propósito el de esta nota), ¿importa la calidad de su contenido o importa más la cantidad de anunciantes que tendrán su marca en un cuadrito entre párrafo y párrafo?

“Las noticias falsas siempre son las que apelan primariamente a los sentimientos y no a la información y son doblemente falsas si apelan a esos sentimientos que por razones psicológicas nos van a invitar a compartir”, dijo Ophelia.

El tema de las redes sociales y los medios de comunicación en Internet debería importarnosa todas y todos. La explotación de nuestros sentimientos también da poder a nuestros líderes políticos y de opinión para dominarnos sin que nos demos cuenta, simplemente utilizando nuestras emociones.

Qué hacer frente a los medios digitales

¿Recuerdas la última vez que sentise enojo contra un político o rechazo contra un grupo social específico debido a lo que viste o leíste sobre alguno de ellos en redes sociales?

Quizá la reflexión de Ophelia puede servirnos, en un nivel muy superficial, a consumir noticias de manera más consciente, comenzando por poner en duda todo lo que vemos y escuchamos y siempre buscar alternativas de información, nunca quedarnos con la primera fuente que Facebook o Google nos recomiendan.

También podemos aprender a ser más selectivos y evitar las "fake news".

Este tipo de contenido no solamente genera división y comentarios desafortunados en las redes que terminan en peleas sin sentido, sino que limita nuestra capacidad para entender el mundo de modo complejo e incluyente con las opiniones de los demás.

Otra enseñanza importante es la de aprender a identificar las fake news o noticias falsas como aquellas que solo buscan explotarnos como seres vulnerables: provocarnos emociones que nos impulsen a generar visitas. La Verdad Noticias.

