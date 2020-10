Yeidckol Polevnsky, hospitalizada por Covid-19

La exdirigente nacional de Morena Yeidckol Polevnsky, informó que está hospitalizada, tras dar positivo a covid-19, recibiendo críticas en redes sociales por no ir a un hospital público. Y aunque dijo sentirse muy bien mencionó las condiciones en que trabaja el personal médico al frente de la pandemia, por lo que aseguró que ayudará.

"Para los doctores jóvenes les hacen pasar por tantas bajezas que es inaceptable, sueño poder ayudar y respaldar a estos médicos jóvenes y a las enfermeras. El nivel de compromiso, son unos ángeles", comentó la excandidata a la presidencia nacional de Morena, junto a los diputados federales Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, quienes le desearon pronta recuperación de su salud.

Me acaban de informar que di positivo a #COVID__19, me están realizando todos los estudios necesarios. Más tarde les informo cómo voy. #Yeidckol — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) October 21, 2020

Sobre su estado de salud, Yeidckol Polevnsky reveló que se hizo la prueba dos veces debido a que no presentaba síntomas característicos del nuevo coronavirus como la fiebre y que seguirá en hospitalización hasta nuevo aviso, pero seguirá activa a través de las redes sociales.

"Voy a permanecer en hospitalización hasta que los doctores me digan otra cosa, aquí me quedaré. No tuve en ningún momento fiebre, lo que tuve fue una tremenda diarrea que me desintoxicó, me hice la prueba, pero como no tenía ningún síntoma, pues pensé que hubo un error, pero me hicieron de nuevo la prueba", agregó la polìtica en entrevista con Milenio Televisión.

Queridas compañeras y compañeros, recién me terminaron de hacer los estudios médicos, el Dr. decidió que debo quedarme en el Hospital.

Desde el fondo de mi corazón agradezco todos sus mensajes de apoyo.

Los quiero mucho

Luchar es la respuesta.#Yeidckol #LealtadTrabajoResultados — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) October 22, 2020

Polevnsky indicó que durante su gira por la República como candidata a la presidencia nacional de Morena tomó las medidas sanitarias necesarias, aunque consideró que pudo haberse contagiado de covid-19 en alguno de sus eventos.

"No, no descuidamos, todos estuvimos viajando, usando doble protección: mi cubrebocas, como una careta transparente, pero la gente es muy efusiva, cariñosa, todo quiere estar en las fotos y cómo negarse. Yo creo que, en alguna de las giras, porque tarda en incubarse unos días", explicó.