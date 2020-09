Ya podrás pedir tu PS5 de ORO de 24k ¿Cuál es su precio? aquí los detalles

Los jugadores finalmente tienen una fecha para realizar el pedido anticipado del PS5, pero no se trata de una consola cualquiera, sino de una de oro de 24 quilates, la cual es increíblemente cara y personalizada.

Desde hace bastante tiempo, todos los fanáticos de la PS5 habían perdido la esperanza de que la consola llegue para la temporada navideña. A decir verdad, lo más probable es que esto signifique noviembre, pero los fanáticos todavía están suspirando por una nueva revelación oficial del precio y la fecha de lanzamiento de la PS5.

No es exactamente la respuesta que la mayoría buscaba, pero Truly Exquisite, una marca de personalización de lujo con sede en el Reino Unido, tiene una respuesta para los jugadores.

¿Cuándo se podrá comprar la consola PS5 de oro?

A partir del 10 de septiembre, los jugadores podrán realizar pedidos anticipados de la PS5 personalizadas de oro de 24 quilates, pero esta lujosa consola tiene un precio un tanto elevado. Los jugadores deberán desembolsar alrededor de 8000 libras (aproximadamente 10,400 dólares) para poder tener en sus manos una de estas máquinas, y esa es la opción más barata disponible.

Las consolas PS5 de oro no serán nada baratas y tendrán precios diferentes

Truly Exquisite también ofrece pedidos anticipados de PS5 en Rose Gold y Platinum, cada uno más caro que el anterior por aproximadamente 100 libras. Sin duda, esto suena loco para algunos, pero Truly Exquisite no estaría en el negocio si no pudiera vender este tipo de actualizaciones tecnológicas de lujo a alguien.

Vale la pena señalar que en ninguna parte de su lista Truly Exquisite ofrece una fecha de lanzamiento para la consola PS5 real o una estimación de cuándo se completarán los pedidos anticipados, lo que indica que el minorista no sabe o no tiene permiso para decir cuándo se lanzará la PS5.

¿Qué incluirá el costo de la consola PS5?

Además, los precios listados incluyen una consola, dos controles DualSense y un auricular 3D Pulse, pero el precio base les dará a los jugadores la versión digital de la PS5. Los jugadores que estén dispuestos a gastar tanto dinero en una PS5 también pueden gastar 100 libras adicionales para obtener la versión con una unidad de disco, todavía en oro de 24 k, oro rosa de 18 k o platino.

Truly Exquisite ha revelado que solo está produciendo 250 unidades por modelo, lo que significa que en total venderá 1500 PS5. Aquellos interesados en comprar deberán actuar rápido ya que seguramente se venderán rápidamente a pesar de su precio increíblemente alto. Desafortunadamente, aquellos que prefieran gastar una cantidad de dinero más estándar en sus PS5 tendrán que esperar.

Para la mayoría de los jugadores de Playstation, este tipo de cosas es solo una tontería, pero podría ser un indicador de que un anuncio de Sony podría estar en camino. No se puede decir eso con seguridad, ya que esto podría haber sido un esfuerzo completamente independiente, pero sería bueno obtener más información sobre la fecha y el precio de lanzamiento de la PS5.