Ya está a la venta el primer aguacate sin corazón

Redacción/Diario La Verdad Londres.- La cadena británica Marks and Spencer creó el primer agucate sin corazón con la finalidad de crear un producto nuevo e innovador. El producto es conocido como aguacate de cóctel ya que mide entre 5 y 8 centímetros convirtiéndose en el perfecto aperitivo ya que no se necesita pelar ni cortar para comerlo. https://www.instagram.com/p/BcZ6KBBFm6r/ Pero no creas que es obra de un experimento genético y están acabando con la forma sagrada del aguacate. Esta variedad, denominada coctel se da en España, específicamente en el mes de diciembre y se forma gracias a las flores de aguacate. La carne es cremosa como los demás aguacates y tiene un color menos intenso. Lo que los hace diferentes además del tamaño y la semilla es que su piel se puede comer. Estos aguacates coctel no son nada extraño, pues son un ingrediente principal en varias de las cocinas francesas principalmente en esta temporada.

Te puede interesar