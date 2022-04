Xbox regala 3 meses gratis de PC Game Pass a ciertos jugadores

Microsoft regala 3 meses gratis de PC Game Pass a ciertos jugadores

Si aún no has probado PC Game Pass de Xbox y está buscando una buena manera de comenzar, Microsoft actualmente está regalando tres meses a cualquiera que haya jugado Halo Infinite, Forza Horizon 5 o Age of Empires IV antes del 28 de febrero de 2022.

Sin embargo, hay algunas trampas importantes: en primer lugar, la oferta es solo para nuevos suscriptores de PC Game Pass, y deberá haber jugado los juegos mencionados anteriormente en la PC (no en la consola o a través de la nube) mientras estaba conectado a su cuenta de Microsoft.

Los juegos de PC Game Pass estarán disponibles solo para nuevos usuarios del servicio de suscripción.

Aunque el multijugador de Halo Infinite es una oferta gratuita, también califica aquí.

Xbox regala 3 meses de PC Game Pass

Si cumples con los requisitos, dirígete a la parte de prueba de PC Game Pass del sitio web de Xbox para registrarse:

"¡Gracias por jugar y apoyar el éxito de nuestros juegos de PC más recientes de Xbox Game Studios! Si ha jugado Halo Infinite, Forza Horizon 5 o Age of Empires IV en la PC desde el lanzamiento hasta el 28 de febrero de 2022, le ofrecemos un Prueba de 3 meses de PC Game Pass (solo para nuevos miembros) para mostrar nuestro agradecimiento".

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Xbox como que Microsoft quiere llevar anuncios a los juegos gratuitos según informes.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.