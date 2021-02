Whatsapp Web y todo lo que debes saber de esta excelente herramienta

Whatsapp Web es una de las tantas plataformas de Whatsapp, la cual llegó para facilitar a los más de 2,000 millones de usuarios de la app su uso, además de que permite realizar ciertas tareas que no son posibles en la versión móvil, sin duda la favorita de muchos.

A lo largo de poco más de cinco años, esta plataforma ha causado un gran impacto, no solo en el mundo laboral, sino también en el ámbito social, ya que algunos usuarios incluso la prefieren más que a su versión original por su gran comodidad.

Desde sus inicios con herramientas muy pero muy básicas y rudimentarias hasta sus últimas actualizaciones, Whatsapp Web ha llegado para quedarse, y cada vez son más los usuarios que la emplean para sus actividades cotidianas, laborales o sociales.

A lo largo de esta nota te hablaremos de todo lo que necesitas saber de Whatsapp Web para que puedas dominar la plataforma a la perfección, y aquí te enterarás de sus beneficios así como de su lado negativo y riesgos al usarla.

El nacimiento de Whatsapp Web

Whatsapp Web lanzó su primera versión en el año 2015

El 21 de enero del año 2015 Whatsapp Web vio la luz por primera vez con su versión beta, la cual para ese entonces solo se encontraba disponible para dispositivos Android, Windows Phone, la extinta Blackberry y Symbian, dejando de lado a Apple.

Asimismo, los exploradores compatibles con la nueva plataforma que lanzó Whatsapp solo eran aceptados en Google Chrome, Firefox, Safari y para Opera a partir del 26 de febrero de ese mismo año, siendo con el paso del tiempo que tuvo más accesibilidad.

El modo de acceso -del cual te hablaremos más adelante- se ha mantenido prácticamente igual desde la creación de la plataforma, pues solo necesitas acceder a la página oficial de la aplicación y con esto escanear el código QR para tener tus conversaciones en tu pc.

Para funcionar, Whatsapp Web utiliza una versión personalizada de un protocolo abierto llamada ‘Extensible messaging and presence protocol’, que vincula el número telefónico registrado en Whatsapp con la plataforma para poder acceder a la app.

Al igual que su versión móvil, Whatsapp acepta todo tipo de mensajes, pues puedes compartir, fotos, videos, audios, stickers, documentos y demás con tus contactos como si estuvieras en tu celular, archivos que se enviarán sin problema alguno.

Aunque algunas personas están totalmente familiarizadas con Whatsapp estamos seguros que otros desconocen ciertos aspectos de la plataforma, por lo que te guiaremos paso por paso en todo lo que debes saber, desde el inicio de sesión hasta las opciones avanzadas.

¿Cómo entrar a Whatsapp Web?

Para accesar a Whatsapp Web debes escanear el código QR de la página

Antes que nada, lo primero que debes hacer es abrir tu explorador de preferencia en tu mac o pc, escribir en la barra de direcciones de búsqueda la página oficial de la app, la cual es ‘Web.whatsapp.com’, la cual te presentará una pantalla principal con información básica.

Asimismo, te aparecerá un código QR que te servirá para poder acceder a tus conversaciones de forma segura en la plataforma de Whatsapp Web, la cual podrás activar desde la opción de tu celular en el menú de configuraciones por defecto.

Tendrás que abrir la app en tu teléfono y seleccionar la configuración que aparece en la esquina superior derecha, dando clic a la opción ‘Whatsapp Web’, la cual abrirá automáticamente la cámara de tu dispositivo para poder escanear el código QR.

Después, todo lo que tendrás que hacer es apuntar con tu cámara al código QR de la página de Whatsapp Web, la cual tomará solo unos segundos en reconocer y posteriormente se recargará para mostrarte tus conversaciones en tu computadora.

Tras el inicio de sesión exitoso, una ventana emergente surgirá en tu teléfono móvil, la cual te indicará que una sesión de Whatsapp Web se encuentra activa en un dispositivo externo, el cual también se mostrará en pantalla para que lo reconozcas fácilmente.

La sesión de tu cuenta de Whatsapp estará el tiempo que la necesites, y no se cerrará automáticamente, por lo que tanto en la versión de tu computadora como en la versión móvil te proveerá de opciones para cerrar sesión de manera segura.

Para cerrar sesión en tu celular solo tienes que darle clic a la ventana emergente que aparece en tu menú, la cual te llevará a la ventana de sesiones activas, la cual solo debes seleccionar y te dará la opción de terminar la sesión y listo, estarás fuera de Whatsapp Web.

Por otra parte, en su versión web, debes dirigirte a la configuración que aparece en la esquina superior derecha que aparece con el símbolo de tres puntos, donde aparece más explícita ‘cerrar sesión de Whatsapp Web’, todo lo que debes hacer es darle clic y listo.

Si por alguna razón olvidas cerrar sesión, esta se mantendrá suspendida mientras tu teléfono no tenga conexión a internet, y cuando esta se restablezca tus conversaciones volverán a estar disponibles en la computadora o laptop donde se inició sesión.

Por eso es muy importante cerrar tu sesión después de terminar, especialmente si no estás usando un equipo que te pertenezca, si el caso es el contrario no tendrás de qué preocuparte, ya que solo tú seguirás teniendo acceso a tus conversaciones.

Innovaciones en Whatsapp Web

Whatsapp Web y todo lo que debes saber de esta excelente herramienta

Como te mencionamos al principio de esta interesante nota, a lo largo de casi seis años, Whatsapp Web ha sufrido toda clase de cambios que la han mejorado y la han colocado como una de las plataformas web de mensajería más eficientes de la historia.

Aunque la versión por defecto de Whatsapp Web compartía muchas herramientas y funciones en comparación con su versión original, estaba muy limitada por muchas debido a la interfaz que se manejaba, aunque eso ha cambiado en los últimos años y ahora es mejor.

Llamadas y videollamadas: Esta era una función exclusiva de la versión móvil, pero tras la pandemia, Whatsapp buscó hacerle competencia a otras plataformas de reuniones y llamadas, implementando esta funcionalidad para Whatsapp Web.

Stickers: Aunque podrías reenviarlos desde otras conversaciones, la opción para guardarlos o enviarlos desde tu carpeta era imposible en Whatsapp Web, algo que cambió recientemente y ahora puedes conseguir los mejores stickers de la app sin problemas en web.

Notas de voz: Otra de las funciones del móvil que llegó para quedarse a Whatsapp Web, ya que ahora tienes disponible esta opción accediendo al botón de la grabadora que aparece justo al lado de la caja de texto en tus conversaciones de Whatsapp Web.

Grupos: Antes solo era posible realizar este tipo de envíos de mensajes a través de tu celular, pero ahora también puedes emplearlo en Whatsapp Web sin problema alguno, teniendo la posibilidad de crear grupos de hasta 50 participantes.

Personalización: El fondo por defecto de Whatsapp Web no es exactamente el más atractivo, pero esto cambió hace unos meses, cuando la plataforma te permite modificar tanto el fondo de pantalla como en las conversaciones para hacerlo más cómodo de usar.

Conexión sin celular: Aunque aún no es oficial, se espera que este año se establezca la opción de iniciar sesión en Whatsapp Web sin tener que escanear el código QR desde tu celular o sin necesitar este en su totalidad, algo que aumentará la seguridad de la app.

Mensajes temporales: Al igual que otras plataformas, Whatsapp implementó esta herramienta que te permitirá eliminar los mensajes seleccionados de una conversación en un plazo de siete días desde que se active, y probablemente llegará pronto a la versión web.

Envío de fotos: Aunque las imágenes se pueden enviar con sólo arrastrarlas a la conversación, la mejora de Whatsapp Web te permite enviar fotografías recién tomadas dando clic a la opción de la cámara en el envío, la cual activará tu webcam.

La competencia de Whatsapp Web

Telegram es el principal rival de Whatsapp Web

Ya sabemos que toda compañía o negocio fuerte siempre tendrá competencia, y Whatsapp no es la excepción, pues tras la salida de Whatsapp Web, otras apps de mensajería instantánea también lanzaron sus propias versiones de sus plataformas Web.

Telegram: La app que es probablemente la competencia más fuerte de Whatsapp también lanzó su plataforma llamada Telegram Web, en la cual se tienen las mismas funcionalidades de su versión móvil y ofrece casi tantas novedades como Whatsapp Web.

Line: Al igual que las dos anteriores, esta app también ofrece una plataforma para iniciar sesión en un pc o mac, siendo exactamente lo mismo que Whatsapp Web y Telegram Web, aunque sus usuarios han aumentado debido a que ofrece más comodidad.

Facebook Messenger: Aunque prácticamente pertenecen a la misma empresa, Facebook también tiene su plataforma web, aunque esta está más limitada al contacto con tu red de amigos en la aplicación, con la cual puedes enviar y recibir todo tipo de archivos.

Instagram direct: Los famosos DM’S también compiten con Whatsapp Web, y al ser también de Facebook no es una competencia tan violenta, pero Instagram agregó la opción para tener conversaciones con tus contactos a través de tu pc, mac o laptop.

Skype: Aunque esta aplicación se centra más en las conferencias y videollamadas, con las nuevas actualizaciones de Whatsapp Web se volvió uno de sus rivales más fuertes en este ámbito, pues el número de usuarios disminuyó con la innovación de Whatsapp.

Google Hangouts: Al igual que Skype, es otro rival de las videollamadas de Whatsapp Web, aunque no ha podido hacerle frente, ya que Whatsapp te da la opción de conectarte con tus amigos mucho más rápido al ya tenerlos agregados y no tener que compartir links.

Threema: Esta app que surgió en el año 2012 también ofrece las mismas herramientas que Whatsapp Web, y aunque es muy poco conocida, tiene una gran cantidad de usuarios en la actualidad debido a la comodidad del uso de su versión web.

Voxer: Actualmente solo funciona en Google Chrome, algo que le da algo de desventaja contra Whatsapp Web, pero lo compensa con la posibilidad de iniciar sesión en múltiples cuentas con su versión de pago, algo que Whatsapp web todavía no tiene al ser gratis.

Viber: Probablemente la más similar a Whatsapp Web, ya que además de ofrecer acceso a una plataforma web, también da la opción de enviar todo tipo de contenido como en su competencia, como lo son stickers, audios, videos y documentos variados desde web.

El lado negativo de Whatsapp y su plataforma web

Whatsapp ha presentado muchas famas desde su lanzamiento

No todo son actualizaciones y cosas positivas en Whatsapp Web, pues los grandes cambios se generan después de grandes errores, mismos que constantemente aparecen en la app, especialmente cuando se anuncian novedades para mejorar la interfaz.

Asimismo, la seguridad es otro aspecto que ha causado mucha preocupación a los usuarios de la app, y que en más de una ocasión ha corrido el riesgo de filtraciones de información de los miles de usuarios que la emplean, causando desconfianza en algunos.

Antes de la llegada de Whatsapp Web, la aplicación principal había sido víctima de hackers y fallos en más de una ocasión, algo que durante sus primeros años de existencia no pintaba bien en cuanto a la reputación que recibiría la aplicación, algo que ha cambiado.

Sin embargo, tras la llegada de Whatsapp Web los fallos y puntos negativos de la plataforma no cesaron, como sucedió en el año 2016 cuando implementaron el cifrado de extremo a extremo y el grupo Anonymous acusó a Whatsapp de crear un back up de los chats.

Por otra parte, debido a la complejidad de la interfaz que hace funcionar a Whatsapp Web, ha sido muy fácil para algunos usuarios burlar la seguridad de la plataforma para acceder a la información de otros usuarios con relativa facilidad y sin que estos se den cuenta.

Asimismo, tras la llegada de los nuevos términos y condiciones de Whatsapp Web en este 2021, muchos usuarios optaron por abandonar la aplicación al ser obligados a tener que compartir su información personas con Facebook si querían seguir usando la plataforma.

El código QR es una de las herramientas esenciales para iniciar sesión en Whatsapp Web, pero también representa un gran riesgo para los usuarios, ya que se puede modificar muy fácil o permitir el acceso a terceros a tu cuenta, y es algo que Whatsapp todavía no ha arreglado.

Cambio de mensajes: Esta vulnerabilidad es una de las más frecuentes en Whatsapp Web, donde un usuario puede ‘citar’ el mensaje de otro contacto y escribir lo que le plaza, haciendo parecer que el remitente original escribió el mensaje modificado.

La conexión fallida es otro de los grandes problemas en Whatsapp Web, ya que a más de uno le ha pasado que la conexión entre el celular y la plataforma web se desconecta a pesar de que el dispositivo cuente con una conexión a internet estable.

Eres más vulnerable al peligro, ya que al no tener un cifrado de seguridad, cualquier persona que no tengas en tus contactos puede enviarte mensajes, y si tienes una contestadora automática, tu información puede ser revelada a extraños.

Soluciones al fallo de Whatsapp Web

Los problemas menores de Whatsapp Web tienen soluciones muy sencillas

Debido a que es una plataforma con miles de millones de usuarios en el mundo, en más de una ocasión el servicio ha presentado fallas en distintas formas, siendo la más común la caída del servicio, que no permite iniciar sesión ni cerrarla en caso de el fallo.

Aún así, existen algunas soluciones bastante rápidas para lidiar con algunos de los problemas más comunes que se presentan en Whatsapp Web, los cuales puedes realizar sin necesidad de tener una gran experiencia en el ámbito de la informática.

En más de una ocasión la sobrecarga de usuarios en Whatsapp Web ha dejado de funcionar, impidiendo a sus usuarios enviar o recibir mensajes, incluso después de que se restablezca el servicio, presenta actividades inusuales durante un periodo de tiempo.

Para consultar el estado de Whatsapp y saber si ya se encuentra en estado óptimo para usar es dirigirte a la página DownDetector, en la cual te informarán del estado actual de la aplicación así como de las fallas y arreglos que presente en su sistema.

La VPN (red privada virtual) puede presentar fallas en tu servicio, ya que el uso de esta permite a la app redirigir tu ubicación a la de un país donde la plataforma está restringida, lo que te traerá serios problemas de conexión, aunque es muy fácil resolverlo.

A través de la configuración de teléfonos inteligentes en el apartado de opciones avanzadas puedes desactivar el uso de una VPN, ya que uno de los riesgos que corres es que Whatsapp cierra tu sesión de Whatsapp Web por tiempo indefinido debido a la restricción.

La exposición de tus datos es un riesgo frecuente al usar Whatsapp Web, especialmente si la tienes activada en segundo plano y estás realizando otras actividades en tu equipo, lo que podría significar una apertura para la filtración de tu información en otro sitio.

Para resolver este problema, puedes probar iniciar sesión en Whatsapp Web con el código QR a través de una página de incógnito, la cual no guardará el historial ni las cookies de tu tiempo con una sesión abierta en el portal del Whatsapp Web.

Navegador no compatible, como te mencionamos en La Verdad Noticias con anterioridad, existen algunos navegadores como Microsoft Edge que ya no son compatibles con Whatsapp Web, por lo que la solución es usar uno que sí esté autorizado, como Chrome.

Falla de carga del código QR: Ya sea que no aparezca o no permita el acceso, este es un problema que pasa con mucha frecuencia, y la solución es demasiado fácil, pues lo único que tienes que hacer es actualizar la ventana de tu navegador y te dará un nuevo código.

Trucos para Whatsapp Web

Conoce los mejores trucos para aprovechar al máximo Whatsapp Web

Whatsapp tiene muchos trucos ocultos que permiten tener un mejor repertorio de las herramientas y funciones que ofrece la app por defecto y que incluso te ayudan a adelantar el uso de algunas que todavía no han sido implementadas de forma oficial por Whatsapp.

Una de estas es iniciar sesión sin la necesidad del código QR, lo cual es posible hacer descargando un software llamado Bluestacks, con el cual podrás iniciar sesión al estilo de Gmail, y una vez descargada la app procede a abrir Whatsapp Web.

Después de este paso, solo deberás ingresar tu número de teléfono celular, y te enviará un código de acceso vía sms que tendrás que ingresar en la plataforma, con el cual podrás acceder a tu cuenta sin problemas sin necesidad de usar el código QR de la web.

Si no te llegan las notificaciones, probablemente sea por un bloqueo por defecto de la página web, el cual se puede detectar con el icono de un candado en la barra de direcciones de tu explorador, y es muy fácil configurarla para evitar este error.

Al darle clic al candado te aparecen varias opciones, siendo la del apartado de notificaciones la que nos ayudará a resolver el problema, pues solo debes asegurarte que el envío de los avisos esté permitido, de este modo no volverás a perderte ninguna alerta.

La falla de conexión, ese molesto recuadro naranja que aparece repentinamente avisando que la conexión entre tu teléfono y Whatsapp Web se perdió a pesar de estar conectado nos ha sacado canas verdes a más de uno, pues es muy difícil que se restablezca.

Afortunadamente esto tiene una solución, ya que si después de algunos minutos no se restaura, puedes probar desactivando y activando la conexión Wifi de tu teléfono y probar de nuevo, ya que en la mayoría de las ocasiones esta es la mejor opción para arreglarlo.

El inicio de sesión es otro problema, ya que si olvidaste cerrar tu sesión en la computadora de tu casa o trabajo no podrás abrir la aplicación en un tercer equipo, aunque esto se puede resolver muy fácil accediendo a las conexiones en tu teléfono y cerrando las sesiones abiertas.

Whatsapp web en tablet: Para este proceso solo necesitas abrir tu navegador en tu tablet o iPad, seleccionar el modo escritorio y posteriormente ingresar al portal de Whatsapp Web el cual te proporcionará el código QR como en una pc y podrás acceder sin problemas.

Whatsapp Web en dos teléfonos: Para esto necesitas dos celulares, en uno realizarás la misma opción que en una tablet, abriendo el explorador en modo escritorio, y posteriormente escanear el código QR con el otro teléfono para tenerlo activo en ambos.

Lo que no puedes hacer en Whatsapp Web

A pesar de sus avances, Whatsapp Web aún tiene limitaciones

A pesar de que Whatsapp Web se actualiza constantemente, todavía existen muchas opciones de la versión móvil que no puedes usar en la plataforma web, probablemente lleguen pronto y algunas puede que se mantengan al margen.

Una de las más demandadas es la edición y filtro de fotos para enviar a tus contactos, algo que puedes hacer libremente en tu celular, pero no se permite en la versión web, ya que solo permite enviar imágenes por defecto, por lo que tendrás que editarlas antes en otro programa.

Tu ubicación es algo que tampoco puedes compartir en Whatsapp Web, ya que debido a que esta puede variar dependiendo de tu conexión a internet en un equipo, no es del todo exacta, por lo que esta función se mantiene exclusiva para la versión móvil.

Las historias es algo que tampoco puedes hacer a través de Whatsapp Web, ya que aunque puedes verlas las veces que quieras, la opción para subirlas desde tu pc o mac aún no se encuentra disponible y probablemente no llegue pronto ya que no sería muy funcional.

Crear difusiones: Esos mensajes largos que puedes enviar a literalmente todos tus contactos se realizan a través de una difusión, algo muy fácil de hacer desde tu celular, pero no a través de Whatsapp Web, ya que requiere otro tipo de herramienta para realizarlo.

Las descargas automáticas son exclusivas de la versión móvil, que crea una carpeta por defecto en tu galería donde se alojan todas las imágenes y videos que recibes, sin embargo, en Whatsapp Web también puedes guardarlas, pero de forma manual.

Tampoco puedes añadir contactos desde tu computadora, ya que al incluir datos que se almacenarán en tu tarjeta sim, es necesario el uso del celular, por lo que esta es una función que está casi garantizada para nunca llegar a Whatsapp Web.

No puedes consultar tu consumo de datos en Whatsapp Web, ya que al ser los teléfonos celulares los que funcionan con paquetes de datos, solo se puede consultar el estado de estos mismos a través de la configuración de tu teléfono celular.

Privacidad: los apartados cómo ocultar tu conexión, estados y descripción solo puedes configurarlos a través de la versión móvil, ya que en Whatsapp Web solo están disponibles pero no se pueden modificar de ninguna manera desde tu computadora, laptop o mac.

Cambiar tu número de teléfono es otra de las cosas que no puedes hacer desde Whatsapp Web, ya que nuevamente, al ser el celular el que alberga el número telefónico asociado a tu cuenta, es un procedimiento que solo se puede hacer desde ahí y de manera obligatoria.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.