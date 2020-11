Whatsapp Web: Ahora podrás espiar conversaciones de infieles con esta app

Whatsapp web se ha convertido en una de las apps más populares del momento, y a pesar de no tener tantos años en funcionamiento se han credo una gran infinidad de trucos, extensiones y apps para hacerla más fácil de usar.

Algo que siempre ha sido deseado en Whatsapp es poder espiar las conversaciones, especialmente por personas que creen que sus parejas les están siendo infieles, algo que finalmente podrán lograr con este increíble truco.

En redes sociales un usuario de Tik Tok reveló la forma más sencilla par hackear Whatsapp y tener una versión parecida a Whatsapp Web, donde podrás ver todas las conversaciones de la persona que quieras espiar.

A pesar de que este truco es bastante interesante para las personas que necesitan saber información delicada o descubrir si les son infieles, no es tán sencillo como abrir Whatsapp con el escáner en tu mac o pc.

Para poder llevar a cabo este truco necesitas descargar una aplicación que se llama ‘Whats chat, la cual está disponible tanto para iOs como para Android, y al descargarla lo único que tienes que hacer es iniciarla e iniciar sesión.

Antes que nada, te recordamos que en La Verdad Noticias apoyamos la privacidad, por lo que el uso de esta app es bajo tu propio riesgo y responsabilidad, ya que no es recomendable violar la privacidad de otros.

¿Cómo funciona whats chat en Whatsapp Web?

Para tener acceso a las conversaciones de la persona que quieres espiar, debes abrir la app e ir al apartado llamado ‘whats chat’, el cual te abrirá un panel con un código QR, muy similar al de Whatsapp Web en una pc o laptop.

Para esto ya debes tener a la mano el celular de tu pareja o de la persona que quieras espiar, y solo debes escanear el código para poder accesar, y listo, tendrás acceso a conversaciones antiguas y la que estén en curso.

Cabe mencionar que este truco no es eterno ni 100% discreto, pues podrás accesar a las conversaciones siempre y cuando el celular de tu objetivo no lo use para ingresar en un equipo, digamos por ejemplo Whatsapp Web en su oficina.