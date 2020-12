Whatsapp: 3 casos en donde NO deberías usar los mensajes que desaparecen

Whatsapp: 3 ocasiones en que NO deberías usar los mensajes que desaparecen

Los mensajes que desaparecen de WhatsApp tienen la bondad de que se autodestruyen después de siete días y, si bien esta es una excelente característica, tiene sus problemas. La función de mensajes que desaparecen tiene mucho sentido para los grupos de WhatsApp donde recibes muchos mensajes y no todos son importantes. Sin embargo, debes recordar que si tienes la función activada, podrías terminar perdiendo algunos textos importantes.

Solo para asegurarte de mantener toda la información que necesitas, aquí en La Verdad Noticias te dejamos algunos momentos en los que es mejor desactivar la función de mensajes de desaparición de WhatsApp:

Grupos de WhatsApp en el lugar de trabajo

Dado lo fácil y conveniente que es para la mayoría de nosotros usar WhatsApp, muchos trabajamos con esta plataforma para coordinarnos con colegas a través de chats individuales y grupos de WhatsApp Web. Es recomendable no activar los mensajes que desaparecen para los chats en el lugar de trabajo porque podrías terminar perdiendo textos importantes si no los has destacado. En lugar de pedirle a tu colega o gerente que te reenvíe algunos detalles, es mejor que no actives esta función en absoluto.

Si deseas ahorrar espacio en el teléfono de todos los medios compartidos, mejor desactiva las descargas automáticas para poder elegir lo que deseas guardar.

Chats que involucran transacciones comerciales / monetarias

Si estás hablando con una persona o una empresa en WhatsApp para comprar o vender algo, tampoco actives los mensajes que desaparecen para estos. Es aconsejable tener a mano todas estas conversaciones transaccionales para que puedas consultarlas en caso de algún problema o disputa, como pagos que no se liquiden o productos que no llegan, etc.

Claro, siempre puedes tomar capturas de pantalla, pero ¿cuántas capturas de pantalla realmente quieres guardar en tus fotos?

Mensajes temporales de WhatsApp.

Chats que necesitas tener a mano

Esto podría ser una charla con un amigo, un familiar o un conocido y podría ser simplemente una charla normal o una particularmente problemática en la que posiblemente debas mantener las conversaciones como están en caso de que las necesite en el futuro. Por ejemplo, una discusión o un intercambio de datos personales o simplemente información importante.

Al igual que con los chats que involucran dinero, etc., en donde siempre puedes tomar una captura de pantalla a la aplciación, en estos casos también puede hacer lo mismo, pero como dijimos anteriormente, ¿cuántas capturas de pantalla vas a guardar en tu memoria?

Los chats que desaparecen de WhatsApp son muy útiles porque ayudan a despejar mucho desorden. Si eres parte de los grupos de WhatsApp que son útiles a veces, pero están llenos de reenvíos aleatorios, de lo contrario, no te molestarán en absoluto las notificaciones.Sin embargo, para todo lo demás, guarda lo que necesitas. Siempre puedes eliminarlo o archivar ese chat más tarde.