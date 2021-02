WhatsApp: truco para gastar menos datos durante las llamadas

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en occidente. Con esta app puedes enviar mensajes de texto, GIFS, stickers e inclusive hacer llamadas a tus contactos del móvil además que es una de las más descargadas de los últimos tiempos.

Además de que en esta app puedes realizar videollamadas y recientemente se está probando la opción de realizar compras online con perfiles de tiendas oficiales. Sin duda una de las apps más completas que puedes descargar en tu celular Android o iOS.

La manera de ahorra datos en WhatsApp

Durante el confinamiento quizás no te tengas que preocupar por gastar datos porque andamos conectados al Wifi; no obstante, te has preguntando cuántos GB consumimos con las llamadas por WhatsApp.

Pues deberías saber que es posible bajarle la calidad a las llamadas para evitar gastar datos de más. Pasos para evitar gastar menos datos durante las llamadas de WhatsApp:

Ingresa a la aplicación WhatsApp en tu móvil.

Presiona el menú de opciones en la parte superior derecha.

Allí deberás encontrar la función ‘Almacenamiento y datos’.

Solamente deberás activar el ‘toggle’ que dice ‘Usar menos datos para llamadas’.

Así de sencillo harás que la calidad de las llamadas disminuya y gastarás menos datos cuando estés en la calle. Lo único que no ahorrarás es batería.

Para ingresar a esta aplicación de navegador solo debes acceder a la opción de tu app móvil y presionar ‘WhatsApp Web’. Luego ingresar al siguiente enlace y escanear el código QR que sale en la pantalla.

Se trata de un procedimiento bastante sencillo y quizás puede poner en riesgo tu seguridad. Por este motivo, la empresa se ha planteado la idea del desarrollo de mayor seguridad con filtros de autenticación biométrica es por eso que se ha convertido en una de las funciones más utilizadas de los últimos tiempos.