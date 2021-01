WhatsApp te exigirá que compartas tus datos con Facebook o elimines tu cuenta

La nueva política de privacidad de WhatsApp, que entra en vigencia el 8 de febrero, obliga a los usuarios a permitir que la aplicación comparta sus datos con Facebook, su empresa matriz desde hace varios años.

Desde hace algunos días, algunos usuarios han comenzado a recibir la notificación que puedes ver abajo, con la que WhatsApp nos informa que si no aceptamos los cambios para el 8 de febrero, ya no podremos usar la aplicación.

La notificación que WhatsApp está enviando a sus usuarios.

De hecho, en caso de que no estés de acuerdo con que Facebook también tenga acceso a tus datos de WhatsApp (enseguida hablaremos de qué significa esto), la misma notificación te sugiere sutilmente que elimines tu cuenta.

¿Qué cambia con la nueva política de WhatsApp?

La anterior política de privacidad de la aplicación permitía a los usuarios elegir si deseaban o no compartir los datos de su cuenta con Facebook, que los usaría para mejorar la “experiencia de productos” que se ofrecen en la publicidad de todas sus redes sociales.

Sin embargo, si estabas pensando eliminar tu cuenta de Facebook para no seguir dándoles información que luego usarán para venderte cosas, la actualización de la plataforma de mensajería te decepcionará y La Verdad Noticias te explica por qué.

La nueva política especifica qué tipo de información puede recopilar la aplicación y también compartir con Facebook y sus empresas subsidiarias. Los datos incluyen el número de teléfono de tu cuenta de WhatsApp, el nombre y la foto de perfil, con quién te has estado comunicando y las transacciones financieras que has realizado a través de la aplicación.

"Compartimos su información para ayudarnos a operar, proporcionar, mejorar, comprender, personalizar, respaldar y comercializar nuestros servicios", agrega WhatsApp en la política de privacidad.

La actualización incluirá enviarte recomendaciones de amigos, personalizar el contenido y mostrar ofertas de anuncios relevantes en los diversos productos de Facebook.

Facebook también explotará a mayor escala los chats que tengas con cuentas de negocios específicos registrados en WhatsApp Business, probablemente para ayudarlas con la orientación de anuncios, y el mensaje estará sujeto "a las propias prácticas de privacidad de la empresa".

No obstante, lo que no cambia y no debería cambiar es el cifrado de extremo a extremo que impedirá que nadie, ni siquiera WhatsApp, tenga acceso a tus mensajes ni a los archivos multimedia que envías.

