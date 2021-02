WhatsApp ha indicado que bloqueará dispositivos si haces esto

Cada vez más las políticas de WhatsApp se restringen más, luego de que la app anunciara que eliminará las cuentas de los usuarios que usen WhatsApp Plus, una aplicación alternativa que es realizada por terceros, así lo dieron a conocer a través de un comunicado en sus cuentas oficiales.

La compañía notificó a los usuarios que usan aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover los chats de WhatsApp de un teléfono a otro.

WhatsApp dio las indicaciones

Según dijeron, estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan las condiciones de uso, ya que no es posible validar sus prácticas de seguridad. Por lo que anunciaron que suspenderán temporalmente estas cuentas hasta que los usuarios no usen la aplicación oficial, de no ser así, las cuentas serán dadas de baja definitivamente.

¿Cómo cambiarte a la versión oficial de WhatsApp?

Primero tienes que guardar una copia de seguridad de tu historial de chats antes de transferir tu cuenta a la versión oficial de WhatsApp.

El nombre de la aplicación no autorizada determinará si es necesario transferir tu historial de chats a la versión oficial.

WhatsApp Plus

Según la empresa, para recuperar tus conversaciones de WhatsApp puedes hacer lo siguiente, aunque no aseguran el éxito de estos pasos, ya que no es una aplicación oficial.

De acuerdo a La Verdad Noticias, si guardaste previamente tu historial de chats, este debería de transferirse automáticamente a la versión oficial de WhatsApp.

Abre Play Store y descarga WhatsApp.

Verifica tu número de teléfono para que se pueda hacer la restauración.

