¿WhatsApp es peligroso? Experto revela los ESCABROSOS detalles de la app

A pesar de que WhatsApp es una de las aplicaciones más populares en el mundo, sus problemas de seguridad han sido uno de los principales detalles que “manchan” la reputación de la famosa app de mensajería.

La falta de seguridad para los usuarios es uno de los puntos que siempre le fueron criticados a WhatsApp, pero esta vez Pavel Durov, el presidente de Telegram, su principal competencia, profundizó en esos aspectos y señaló que "a menos que estés de acuerdo con que todas sus fotos y mensajes se hagan públicos algún día, debes eliminar WhatsApp de tu teléfono".

Telegram siempre se enfocó en dar seguridad a los usuarios y fue el primero en incorporar funciones como las conversaciones con cifrado de extremo a extremo, los mensajes que se autodestruyen y hasta el anonimato en canales públicos. Algunas de estas fueron incorporadas tiempo después por su adversario aunque no de la misma forma.

¿WhatsApp podría robarte tu información?

Durov remarcó que Whatsapp “nunca será seguro”. Las declaraciones se dieron luego de que expertos en ciberseguridad encontraran un grave falla en la app propiedad de Facebook que permite a los hackers acceder a mensajes de usuarios que habían recibido un archivo MP4.

En su comunicado, el CEO de Telegram lamentó que sigan existiendo "puertas traseras" para la vulnerabilidad informática en Whatsapp. Y recalcó que muchas veces, la app termina siendo un caballo de troya para hackers y virus.

Además, Durov cuestionó que una vez anunciado el fallo, Facebook confundió a sus clientes al afirmar que no habían encontrado indicio alguno de que los piratas informáticos hubiesen robado datos.

"Por supuesto, no tienen tal evidencia; para obtenerla, necesitan poder analizar los videos compartidos por los usuarios de WhatsApp, y WhatsApp no almacena permanentemente archivos de video en sus servidores (en cambio, envía mensajes y medios no cifrados de la gran mayoría de sus usuarios directamente a los servidores de Google y Apple)", criticó.

El fundador de Telegram terminó su comunicado con una contundente recomendación: "Independientemente de las intenciones subyacentes de la empresa matriz de WhatsApp ( Facebook), el consejo para sus usuarios es el mismo: a menos que estés de acuerdo con que todas sus fotos y mensajes se hagan públicos algún día, debés eliminar WhatsApp de tu teléfono".

WhatsApp podría ser un problema para tu información hasta en la versión web.

Durov aprovechó para hacer algo de publicidad y resaltó una vez más que su servicio no sufrió problemas de gravedad desde hace 6 años, cuando se lanzó la aplicación al mercado.

