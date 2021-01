WhatsApp causó “la mayor migración digital en la historia”: dueño de Telegram

WhatsApp y la controvertida actualización de su política de privacidad son solo uno de los acontecimientos inusuales (la palabra inusual cada vez pierde más su sentido tradicional) con los que iniciamos el 2021.

Los últimos días han estado plagados de gente que amenaza y en muchas ocasiones cumple con abandonar WhatsApp para unirse a otras plataformas de mensajería al estar en contra de compartir datos con Facebook.

Más allá de qué tan realistas son los temores de las millones de los usuarios que deciden salirse, para el dueño de Telegram, Pavel Durov, el momento podría pasar a la historia como "la mayor migración digital en la historia de la humanidad”.

El desarrollador ruso hizo la declaración a través de una publicación de blog durante el fin de semana, haciendo énfasis en que incluso algunos líderes políticos han decidido cerrar sus canales de comunicación en WhatsApp y quedarse solamente con Telegram.

WhatsApp deja de ser su opción

Tanto los presidentes de Brasil como Turquía ahora están usando Telegram, además de los líderes de Francia, Ucrania, Israel, Taiwán y México, todos los cuales han estado activos en la plataforma durante bastante tiempo.

“Nos sentimos honrados de que los líderes políticos, así como numerosas organizaciones públicas, confíen en Telegram para combatir la información errónea y difundir la conciencia sobre temas importantes en sus sociedades. A diferencia de otras redes, Telegram no utiliza algoritmos no transparentes para decidir si un suscriptor verá el contenido al que se suscribió o no. Como resultado, los canales de Telegram son la única forma directa para que los líderes de opinión se conecten de manera confiable con sus audiencias ”, dijo Durov.

Como hemos reportado en La Verdad Noticias, WhatsApp ya ha comenzado a tomar medidas para evitar que sus usuarios migren masivamente a otras plataformas aunque de momento se sabe que unas 500 millones de personas ya se habrían unido a Telegram.

WhatsApp también anunció un retraso de 3 meses para la nueva política de privacidad, explicando que espera que los usuarios se tomen el tiempo para entender de qué forma se usará su información.

