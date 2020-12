WhatsApp Web y otras soluciones para hacer videollamadas sin límites en Año Nuevo

La víspera de Año Nuevo se enceuntra a la vuelta de la esquina y la gente está llena de esperanza. Si bien muchas personas aún permanecen resguardadas debido a la crisis de salud mundial, es posible que quieran reunirse y saludar a amigos en línea para enviar sus mejores deseos. Si deseas charlar o ponerte al día con tus seres queridos en esta temporada festiva, hay varias aplicaciones de videollamadas para eso.

En La Verdad Noticias hemos compilado una lista de cinco aplicaciones de videollamadas que puede utilizar de forma gratuita durante Año Nuevo. Tanto WhatsApp Web como todas las aplicaciones de videollamadas que se mencionan a continuación están cifradas de extremo a extremo y actualmente tienen un límite de reunión cero.

WhatsApp Web

La primera aplicación de videollamadas de la lista no es otra que WhatsApp. Es posible que ya haya adivinado esta opción, ya que es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo y la gente usa la plataforma, no solo para enviar mensajes, sino también para videollamadas / llamadas de voz casuales. La plataforma admite hasta ocho participantes para videollamadas grupales.

Esta es una de las mejores aplicaciones para videollamadas y se puede hacer una llamada en segundos desde el teléfono móvil o la computadora. Los usuarios solo necesitan abrir la ventana de chat de un grupo o individuo y luego tocar el botón de llamada, que se encuentra en la barra superior derecha.

Messenger Rooms

Si crees que WhatsApp Web solo ofrece soporte para ocho participantes, puedes probar las salas de mensajería de Facebook. El servicio le permite agregar hasta 50 participantes y el gigante de las redes sociales ni siquiera te cobrará un centavo. La capacidad de agregar hasta 50 miembros es más que suficiente y las personas pueden realizar videollamadas durante horas durante en Año Nuevo de 2021. No hay límite para las llamadas de voz o video.

En cuanto a las funciones, la aplicación de videollamadas permite al anfitrión bloquear o finalizar la sala y eliminar a los participantes. Los usuarios incluso tienen la opción de habilitar la opción "compartir pantalla" para todos. Los participantes ni siquiera necesitan tener una cuenta de Facebook para ingresar a cualquier reunión de Messenger Room, y solo el anfitrión debe iniciar sesión.

WhatsApp permite la integración con Messenger Rooms

Google Duo

Si bien Google Meet tiene un límite de reunión de 60 minutos en cada videollamada, los usuarios pueden usar la aplicación Google Duo si no quieren interrupciones. Google Duo es gratuito y no hay límite para las videollamadas o las llamadas de voz. La compañía dice que los usuarios pueden pasar todo el tiempo que quieran, siempre que tengan suficientes datos o acceso a una conexión Wi-Fi que funcione. La aplicación de videollamada admite hasta 12 participantes tanto en iOS como en Android. El servicio incluso permite enviar mensajes de voz y video personalizados cuando no se puede llamar.

Zoom

Con esta aplicación de videollamadas, se pueden alojar hasta 100 participantes. Zoom ofrece un servicio gratuito a los usuarios, pero hay un límite de reunión de 40 minutos en cada llamada de grupo. A medida que se acerca la temporada festiva, la compañía ha levantado globalmente este límite para las cuentas gratuitas. Esta oferta estuvo disponible para Navidad y s extendió hasta el 26 de diciembre a las 4:30 p.m. Para la víspera de Año Nuevo de 2021, Zoom volverá a levantar el límite el 30 de diciembre a las 8:30 p.m. La oferta finalizará el 2 de enero de 2021 a las 4:30 p.m. Ten en cuenta que no hay límite para las reuniones individuales. Si tienes una suscripción de Zoom, entonces no necesitas preocuparse por cumplir con el límite, ya que puedes hacer llamadas ilimitadas.

Skype Met Now

Skype es una de las aplicaciones de videollamadas más antiguas. En el pasado, el servicio ha ayudado a muchas personas a conectarse con quienes viven muy lejos. El servicio ofrece asistencia para hasta 50 participantes y no es necesario pagar por ello. Como es el caso con todas las demás aplicaciones de videollamadas, esta tampoco tiene ningún límite de reuniones. También obtienes funciones como la capacidad de grabar llamadas, desenfocar el fondo antes de ingresar a la llamada y una opción para compartir la pantalla. La aplicación está disponible para iOS, Android, Mac y Windows.