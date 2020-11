WhatsApp Web vs WhatsApp Escritorio: ¿Cuál es mejor? Estas son las diferencias

¿Sabías que además de WhatsApp Web, también existe una versión WhatsApp Escritorio? Para usar esta última necesitas instalarla en el ordenador, ¿cuál debo usar? En La Verdad Noticias te traemos los mejores tips.

A simple vista puede parecer que no hay diferencia alguna entre la versión web y la de escritorio, pero entrando un poco más en detalle, nos daremos cuenta de que sí las tienen.

Estas son las diferencias entre WhatsApp Web y WhatsApp Escritorio

Diferencias entre WhatsApp Web y WhatsApp Escritorio

La primera diferencia es su manera de iniciar. Con una solo puedes iniciar sesión entrando a https://web.whatsapp.com/ y la otra desde la barra de tareas ya que deberá estar instalada en tu ordenador.

Pero ambas utilizan el escaneo del Código QR para poder abrir la cuenta WhatsApp.

En cuanto a la interfaz, son similares, la única diferencia está en en algunos de los iconos, pero realmente casi ni se nota.

El menú y configuraciones es similar y con casi las mismas funciones, lo único es que la versión escritorio permite configurar WhatsApp para activar la sesión automáticamente cuando se encienda el ordenador.

Otra cosa son las notificaciones, en la versión escritorio están activadas de forma predeterminada, mientras que con WhatsApp Web necesitas otorgarle el permiso al navegador Chrome para poder verlas.

En cambio con WhatsApp Escritorio sí te muestra la cantidad de mensajes que no has leído, mientras que la versión web no. ¿Qué te parece la nueva versión? Déjanos tu opinión en los comentarios.