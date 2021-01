WhatsApp Web tiene competencia, ¡Telegram Web! y así funciona

Como se ha mencionado anteriormente La Verdad Noticias, unas de las compañías de mensajería instantánea que le está haciendo competencia a WhatsApp es Telegram y ahora busca competir con la versión de WhatsApp Web al sacar Telegram Web.

Con la masiva migración que se dio de WhatsApp a Telegram, es lógico que dichos usuarios estén buscando nuevas maneras para trabajar vía web, o sea un sustituto de WhatsApp Web, por ello te explicamos cómo funciona la versión web de Telegram.

Conocerás desde cómo acceder, usarlo, qué beneficios te da y en qué se diferencia de WhatsApp Web.

Telegram como app de mensajería tiene disponible Telegram Web para usar en tu ordenador.

Adios a WhatsApp Web, abramos Telegram Web

Aunque acceder y usar Telegram Web es muy sencillo, es diferente al de WhatsApp Web. Tienes que entrar en web.telegram.org pinchando aquí y loguearte con tu número de teléfono y una clave que te llegará a la app de Telegram que tienes instalada en tu móvil.

Ahora bien, una vez dentro de Telegram Web puedes hacer usar la misma cuenta en varios dispositivos al mismo tiempo y no tienes por qué tener tu móvil conectado a Internet, como en WhatsApp Web.

Telegram Web te permite tener la mayoría de las funciones de la aplicación móvil en tu ordenador pero no todas. Puedes acceder a los chats con todos tus contactos, pero no a chats secretos. Tienes la posibilidad de utilizar todos los bots de la app, pero no puedes acceder a la herramienta de “Personas cerca”.

Entre las ventajas que tiene Telegram Web frente a WhatsApp Web es que Telegram brinda seguridad en cuanto a la privacidad de los chats.

Otro punto a favor de Telegram Web son la infinidad de bots que tiene la app, ya sea para escuchar música, ver películas, jugar o incluso para ver noticias. Sin lugar a dudas WhatsApp se ve superado en este tema, pues la aplicación no cuenta con este tipo de herramientas, y la verdad es que no parecen interesados en incorporarlas.

Un aspecto crucial cuando se compara a estas apps, y en especial sus versiones web, es la capacidad que tiene cada una para soportar el peso de los archivos. En el caso de Telegram puedes enviar archivos de 1,5 GB y en WhatsApp solo de 100 MB, ya sea para compartir vídeos, fotos, canciones o documentos.

