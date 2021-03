WhatsApp Web te permitirá elegir los stickers favoritos

Ahora en WhatsApp Web podrás tener acceso en el apartado de los stickers para enriquecer tus conversaciones con divertidos iconos y dibujos en movimiento, existe un apartado en el que se encuentran como destacados, los cuales han sido del gusto de los usuarios cuando los recibes para poder descargarlos y que los utilizas para tu próxima conversación.

Cabe mencionar, que si vas a buscar tus stickers destacados en la versión web de WhatsApp, de momento, no están. Esto es así porque no existe esa sección de stickers destacados, que se identifica con una estrella y que en el móvil son los que se encuentran en primer lugar. Para esta versión PC todavía tienes que irlos buscando manualmente o empleando el buscador, porque esa sección no existe.

WhatsApp Web busca una mejor interacción

Los especialistas aseguran que en la próxima versión beta de WhatsApp Web ya se incluye esta función. Así, se podrá acceder a ese panel independiente marcado con una estrella que permitirá seleccionar fácilmente los stickers que se desean tener más accesibles.

Por su parte, ya se encuentra disponible para todos los usuarios que tengan la instalada la última versión beta de WhatsApp Web menos la estándar. De momento no hay fecha confirmada por parte de la compañía para el lanzamiento oficial de esta nueva funcionalidad, pero al haberse habilitado ya en la versión beta, todo hace pensar que éste podría producirse de forma inminente para la interacción entre todos sus usuarios.

Hace algunos días WhatsApp Web también añadió en su beta la posibilidad de realizar llamadas y videollamadas desde el escritorio, función que ya está activa para algunos usuarios y llegará a todos en las próximas semanas.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Instagram para mantenerte informado.