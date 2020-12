WhatsApp Web: respondiendo a las dudas más frecuentes

Para comenzar, WhatsApp Web es una variación de la aplicación de mensajería que le permitirá utilizarla directamente desde un navegador web, una función que ha estado disponible desde el verano de 2018.

WhatsApp Web le permite estar cerca de los contactos gracias a una interfaz especialmente legible y fácil de usar que permite escribir los mensajes de manera más rápida a través de un teclado.

Para tener WhatsApp Web lo único que se debe hacer es asociar tu cuenta de WhatsApp con su versión web en su teléfono inteligente que se encuentra en el sitio: web.whatsapp.com.

Para ingresar en WhatsApp Web, se debe ingresar por medio de un código QR el cual se escanea através del dispositivo móvil y en cuestión de segundo ya se puede comenzar a usar. Pero, una de las preguntas más frecuentes que se hacen a La Verdad Noticias es si se puede iniciar sesión en WhatsApp Web sin el código QR.

Al usar WhatsApp Web todos tenemos nuestras dudas, aquí resolveremos algunas.

Existe un método que te permite usar WhatsApp Web sin tener que usar el código QR. Para hacer esto, en su computadora es necesario instalar el software Bluestacks. Lo instala en su computadora e inicia sesión con una dirección clásica de Gmail. Luego, vaya a Google Play Store integrado con Bluestacks y busque WhatsApp.

Una vez que haya completado este paso, deberá ingresar su número de teléfono en el primer paso. Luego ingrese el código de activación que recibirá por SMS o correo de voz. Entonces estará conectado como si estuviera en su teléfono inteligente. Este es otro método alternativo para usar WhatsApp Web sin tener que escanear el código QR.

¿Puedo usar WhatApp Web sin mi teléfono?

En teoría, para poder usar WhatsApp Web, deberá mantener su teléfono inteligente encendido y conectado a través de 4G o WiFi. El servicio abierto en su navegador también le dirá si su batería se está agotando o si su teléfono inteligente se ha apagado o está desconectado de la red.

En el primer caso, WhatsApp Web no se apagará de inmediato, pero es recomendable cargar rápidamente su dispositivo.

Te recomendamos: Guía completa de WhatsApp Web 2020

¿Puedo usar WhatsApp Web en mi tableta?

Esto no supone ningún problema. Puedes usarlo de la misma forma que si estuvieras en tu computadora, con un iPad o un iPad Touch. Sin embargo, para poder conectarlo, será necesario pasar por el navegador web repitiendo el mismo proceso, en particular escaneando el código QR. Sin embargo, tenga cuidado, en una tableta no podrá grabar mensajes de voz ni activar notificaciones. Estas funciones no están disponibles en WhatsApp Web.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.