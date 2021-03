WhatsApp Web permitirá reproducir notas de voz a mayor velocidad

WhatsApp Web ha estado probando un montón de herramientas nuevas para mejorar la experiencia del usuario. La última de estas funciones es la capacidad de cambiar la velocidad de reproducción de las notas de voz.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la función, como muchas otras funciones de WhatsApp y WhatsApp Web, aún está en desarrollo. Según Wabetainfo, se vio a WhatsApp probando el cambio de velocidad de reproducción de los mensajes de voz.

“WhatsApp finalmente está probando una opción para cambiar la velocidad de reproducción de los mensajes de voz. Esta función está en desarrollo y estará disponible en una actualización futura para iOS y Android", escribió Wabetainfo en Twitter.

WhatsApp está trabajando en la velocidad de reproducción de las notas de voz.

La función no ha aparecido en la versión beta de WhatsApp ni en WhatsApp Web ya que Wabetainfo aún no ha compartido ninguna captura de pantalla de la función. Para los no hablados, la función en la que está trabajando WhatsApp ya está disponible en Telegram.

La aplicación de mensajería te da la opción de acelerar el mensaje de voz. Los usuarios pueden aumentar la velocidad hasta "2X" para ahorrar tiempo mientras escuchan los mensajes de voz.

WhatsApp Web está trabajando en varias funciones

No sé cuán útil o ahorradora de tiempo es la función, pero WhatsApp podría implementar esta función similar a Telegram pronto. Aparte de esto, WhatsApp también fue visto probando hilos de chat de soporte que permitirán a los usuarios informar problemas desde la aplicación.

Esta nueva función permitiría a los usuarios conversar con el soporte de WhatsApp. La ventana de chat se cerrará una vez que WhatsApp pueda resolver el problema informado por el usuario. La función se está desarrollando actualmente y podría implementarse en futuras actualizaciones.

