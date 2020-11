¿WhatsApp Web funciona lejos del teléfono? Así es la conexión con la PC

¿WhatsApp Web funciona con el teléfono apagado o apagado? ¿Cómo conectar WhatsApp en la PC? ¿Es posible utilizar más de una cuenta al mismo tiempo? Aunque la versión messenger para navegador es bastante popular, es común que los usuarios tengan dudas sobre cómo funciona el servicio, lo que les permite chatear con los contactos directamente en la PC.

A continuación en La Verdad Noticias, compartimos cuatro preguntas y respuestas sobre WhatsApp Web para comprender mejor la conexión de la aplicación con la computadora.

¿Cómo funciona la conexión de WhatsApp?

Para usar WhatsApp Web, debes acceder a la dirección web.whatsapp.com y escanear el código QR con el lector disponible en la propia aplicación de mensajería. Tan pronto como el mensajero valide el código y realice el emparejamiento, las conversaciones del teléfono celular se reflejarán en el navegador, de la misma manera que los mensajes intercambiados en la PC aparecerán en el teléfono inteligente.

Dado que WhatsApp Web necesita Internet para realizar esta sincronización, la sesión permanecerá activa mientras el teléfono móvil del usuario esté conectado a la red, ya sea mediante datos móviles o Wi-Fi. La distancia entre dispositivos no importa: WhatsApp Web funciona con teléfono de distancia, siempre que la computadora esté autenticada por el código QR y haya iniciado sesión correctamente, con una conexión estable.

¿Puedo usar más de una cuenta en WhatsApp Web?

De forma predeterminada, WhatsApp permite que solo se abra una cuenta en el navegador de la PC. Sin embargo, con algunos trucos simples para usar el modo de navegación incógnito, usando diferentes navegadores e incluso la aplicación de mensajería oficial para Windows 10 o macOS, WhatsApp Desktop, es posible eludir esta limitación y usar múltiples cuentas de WhatsApp en la computadora.

Puedes abrir varias cuentas de WhatsApp Web con algunos trucos.

¿Por qué no puedo usar WhatsApp Web sin mi teléfono?

Dado que WhatsApp requiere un dispositivo con conexión a Internet y carga en la batería para funcionar en la computadora, no es posible usar WhatsApp Web con el teléfono apagado. A diferencia de Telegram, que utiliza almacenamiento en la nube, el mensajero almacena el historial de chat exclusivamente en el caché del teléfono inteligente y, por lo tanto, no puede prescindir de la presencia del dispositivo. En este sentido, también cabe mencionar que no hay forma de ingresar a WhatsApp por PC solo con el número de teléfono.

El proceso de conectar Telegram a su cliente web también es diferente. Los usuarios de Messenger deben informar el número de teléfono registrado en la aplicación para recibir un código, que deben ingresar en el sitio web para activar la cuenta en el escritorio y realizar la sincronización. Telegram Web tiene acceso independiente desde el teléfono celular, lo que puede ser una ventaja o una desventaja. Esto se debe a que, aunque es más práctico, el inicio de sesión es menos seguro.

TE RECOMENDAMOS LEER: Guía completa de WhatsApp Web 2020

¿Puedo usar WhatsApp Web en el teléfono?

Sí. Es posible activar la versión web del messenger en el navegador móvil de otro teléfono celular. El procedimiento es el mismo: solo ingresa al sitio oficial de WhatsApp, escanea el código QR con la cámara del dispositivo y comienza a chatear.