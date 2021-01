WhatsApp Web da ultimatum a usuarios: compartir datos con Facebook

WhatsApp y WhatsApp Web, la app de mensajería propiedad de Facebook, está dando un ultimátum a sus más de 2 mil millones de usuarios: acepten compartir sus datos personales con la red social o eliminen sus cuentas.

El requisito se entrega a través de una alerta en la aplicación que indica a los usuarios que acepten cambios radicales en los términos de servicio de WhatsApp. Aquellos que no acepten la política de privacidad renovada antes del 8 de febrero ya no podrán usar la aplicación.

Poco después de que Facebook adquiriera WhatsApp y su versión en desktop, WhatsApp Web, por 19 mil millones de dólares en 2014, sus desarrolladores incorporaron un cifrado de punta a punta de última generación en la aplicación de mensajería.

La medida fue vista como una victoria para los defensores de la privacidad porque utilizó el Protocolo de señal, un esquema de cifrado de código abierto cuyo código fuente ha sido revisado y auditado por decenas de expertos en seguridad independientes.

En 2016, WhatsApp les dio a los usuarios la posibilidad única de optar por no transferir los datos de la cuenta a Facebook. Ahora, una política de privacidad actualizada está cambiando eso.

WhatsApp y WhatsApp Web tendrá varias actualizaciones en este 2021.

El próximo mes, los usuarios ya no tendrán esa opción. Algunos de los datos que recopila WhatsApp incluyen:

Números de teléfono de usuario

Números de teléfono de otras personas almacenados en libretas de direcciones

Nombres de perfil

Fotos de perfil y

Mensaje de estado que incluye la última vez que un usuario estuvo en línea

Datos de diagnóstico recopilados de los registros de la aplicación

Según los nuevos términos, Facebook se reserva el derecho de compartir los datos recopilados con su familia de empresas.

“Como parte de la familia de empresas de Facebook, WhatsApp recibe información de esta familia de empresas y la comparte con ella”, afirma la nueva política de privacidad.

"Podemos usar la información que recibimos de ellos, y ellos pueden usar la información que compartimos con ellos, para ayudar a operar, proporcionar, mejorar, comprender, personalizar, respaldar y comercializar nuestros Servicios y sus ofertas".

En algunos casos, como cuando alguien usa WhatsApp para interactuar con empresas de terceros, Facebook también puede compartir información con esas entidades externas.

Falta de transparencia

La medida se produce un mes después de que Apple comenzara a exigir a los fabricantes de aplicaciones iOS, incluido WhatsApp, que detallaran la información que recopilan de los usuarios. WhatsApp, según la App Store, se reserva el derecho a recopilar:

Compras

Información financiera

Ubicación

Contactos

Contenido de usuario

Identificadores

Datos de uso y

Diagnóstico

Una portavoz de WhatsApp se negó a hablar oficialmente sobre los cambios y precisamente cómo o si es posible que los usuarios opten por no participar.

Ella acordó enviar por correo electrónico información adicional con la condición de que se mantenga en segundo plano, lo que significa que ninguno de los detalles puede citarse literalmente.

La medida, dijo la portavoz, es parte de una medida previamente divulgada para permitir a las empresas almacenar y administrar los chats de WhatsApp utilizando la infraestructura de Facebook.

Los usuarios no tendrán que usar WhatsApp para interactuar con las empresas y tendrán la opción de bloquear las empresas. Dijo que no habrá cambios en la forma en que WhatsApp comparte datos con Facebook para chats no comerciales y datos de cuentas.

En conjunto, la política de privacidad y los términos de servicio de WhatsApp tienen más de 8.000 palabras y están llenos de jerga legal que dificulta la comprensión de las personas que no son abogados.

