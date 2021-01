WhatsApp Web agrega seguridad biométrica para proteger tus chats (Activar Face ID)

El atribulado WhatsApp acaba de presentar una nueva función en sus aplicaciones web y de escritorio que agregan una capa adicional de protección a tus mensajes. WhatsApp Web y WhatsApp Desktop son las aplicaciones de escritorio basadas en web y para Mac y PC que te permiten acceder a su cuenta de WhatsApp en tu computadora en lugar de solo en tu teléfono.

Ambas aplicaciones son útiles ya que, si estás teniendo una larga conversación de texto de WhatsApp, generalmente es mucho más fácil escribirla usando el teclado de tu computadora que la pantalla táctil de tu teléfono inteligente. Para que un usuario vincule su cuenta de WhatsApp desde su aplicación móvil a la web o aplicaciones de escritorio, tradicionalmente solo ha tenido que escanear un código QR a través de la aplicación móvil de WhatsApp.

El inconveniente de esto siempre ha sido que cualquier persona con acceso a tu teléfono móvil (como alguien en tu casa o lugar de trabajo) podría sincronizar todos tus mensajes de WhatsApp con las aplicaciones Web y de escritorio de WhatsApp en su propia computadora. Pero ya no más. Esto se debe a que WhatsApp ha anunciado que ha agregado una nueva función de seguridad que requerirá autenticación biométrica del usuario al configurar una nueva sincronización web o de escritorio en la computadora.

Autenticación biométrica en WhatsApp Web

Ahora, cuando sincronices tu aplicación móvil de WhatsApp con la aplicación web o de escritorio, se te pedirá que se autentique con los datos biométricos integrados en tu teléfono inteligente (como Face ID en un iPhone o una huella digital en tu dispositivo Android) antes de poder escanear el Código QR que vincula tu dispositivo. Como señala WhatsApp, "Esto limitará la posibilidad de que un compañero de piso o de oficina (cuando los tengamos de nuevo) pueda vincular dispositivos a su cuenta de WhatsApp sin usted".

Si bien no es una característica nueva importante, es una buena capa adicional de seguridad para mantener tus mensajes mucho más seguros. Si nunca antes has utilizado las capacidades de sincronización de escritorio de WhatsApp Web, puede seguir las instrucciones completas de WhatsApp aquí para configurar la función.

Para comenzar, querrá seguir las instrucciones a continuación:

Toca el ícono de configuración> WhatsApp Web Presiona el ícono más y luego sigue las instrucciones si su teléfono admite autenticación biométrica Selecciona la opción "mantenerme conectado" en la página del código QR en su computadora si desea permanecer conectado Escanee el código QR que se muestra en su computadora con la cámara de tu teléfono

A diferencia de Facebook Messenger y otros servicios que funcionan con un nombre de usuario y contraseña simples, las cuentas de WhatsApp están vinculadas a un número de teléfono, por lo que el uso de la aplicación de escritorio requiere una conexión a tu dispositivo móvil.

WhatsApp está usando la autenticación del sistema de su dispositivo para esto, no es necesario registrar una nueva huella digital, pero no está claro qué sucede si no estás usando la autenticación biométrica en tu teléfono. Presumiblemente, se le pedirá que ingrese un PIN u otro código de seguridad; ya hemos pedido una aclaración a WhatsApp.

Actualmente, puedes verificar qué dispositivos de escritorio están vinculados actualmente a su teléfono yendo a la aplicación móvil, presionando el botón de menú y seleccionando "WhatsApp Web". Pero tener esa función escondida debajo de un menú significa que es poco probable que note un inicio de sesión no autorizado a menos que lo estés buscando específicamente. Es mejor evitar que esto suceda en primer lugar.

La actualización se implementará en los dispositivos Android e iOS "durante las próximas semanas". Es una actualización pequeña pero bienvenida; si WhatsApp necesita que tengas tu teléfono en la mano para escanear un código QR en primer lugar, también podría asegurarse de que es la persona adecuada quien realiza la conexión. Por supuesto, la aplicación todavía tiene algunos otros problemas de seguridad que resolver.