WhatsApp Web: Videollamadas en HD desde la PC con emulador Android

WhatsApp Web: Videollamadas en HD desde la PC con un emulador Android

WhatsApp Web es una versión del navegador de la popular aplicación de chat y video/llamadas de voz que todos conocemos de iOS y Android. La versión web de Whatsapp recientemente añadió su función de videollamadas de forma nativa desde la PC con la integración de Messenger Rooms pero si por algún motivo necesitas otra alternativa, desde La Verdad Noticias te enseñamos a realizar videollamadas en HD desde la computadora con un emulador Android en menos de 5 minutos.

La solución de WhatsApp para la computadora viene en dos gustos: una aplicación de sistema descargable para MacOS y Windows o la capacidad de operar directamente desde el navegador. Whatsapp Web es completamente seguro y puedes usarlo para enviar mensajes sin confusión. Sin embargo, solo funciona si el teléfono móvil está conectado escaneando el código QR. En caso de que el teléfono móvil no esté conectado o no tenga una conexión a Internet activa, la web de Whatsapp no funcionará.

WhatsApp Web

Aunque existen varios rumores y filtraciones de pruebas betas sobre el uso de WhatsApp sin conexión de internet, el teléfono del usuario aún debe estar conectado para que funcione la aplicación del navegador. Es importante mencionar que todos los principales navegadores de escritorio son compatibles, excepto Internet Explorer.

La interfaz de usuario de WhatsApp Web se encuentra basada en el diseño predeterminado de Android pero, a diferencia de los dispositivos móviles, WhatsApp se puede utilizar en una computadora de dos formas diferentes: WhatsApp Web y WhatsApp Desktop. WhatsApp Desktop es una aplicación independiente que puede instalar en su Windows o Mac y adapta su interfaz de usuario según el sistema operativo.

En resumen, WhatsApp Web es una versión de WhatsApp basada en navegador, mientras que WhatsApp Desktop es la aplicación de WhatsApp para computadoras.

Caracteristicas

El usuario puede enviar, recibir mensajes de texto, enviar chats de voz, ver el estado de sus contactos desde la aplicación móvil y la computadora. Para usar WhatsApp en los teléfonos, los usuarios deben escanear un código QR en el escritorio para iniciar sesión, después de navegar, eventualmente se redireccionarán a WhatsApp en su escritorio o PC.

Sin embargo, puede haber ocasiones en las que el usuario haya perdido su teléfono o la cámara de su móvil tenga problemas y no pueda escanear el código QR para iniciar sesión de WhatsApp en su escritorio y aquí es donde un emulador Android es funcional para convertir la computadora en un teléfono.

WhatsApp Web desde tu PC

Descarga BlueStacks para hacer videollamadas de WhatsApp

Descarga Blue Stacks desde la web Instala Blue Stacks en tu PC haciendo clic en el botón de descarga. Después de descargar, abre la tienda de aplicaciones Bluestacks Busque WhastApp en el menú de búsqueda. Haz clic en el botón de descarga. Sigue los pasos de verificación del número telefónico Ingresa el número de teléfono que desea susar en la PC, WhatsApp se instalará correctamente sin escanear el código QR. Añade tus contactos. Puedes agregar contactos con los que deseas chatear presionando el botón de menú y haciendo clic en administrar contactos ya que el número que usarás en el escritorio será diferente al que usas en el teléfono.

Es importante considerar que no puedes usar el mismo número que el teléfono móvil para esta aplicación, por lo que el número de teléfono deberá ser diferente en ambos lugares. Pero si eres una persona que desea usar WhatsApp en el escritorio y no en el teléfono móvil, entonces el emulador es útil para ti.

Videollamadas en HD de WhatsApp Web

Recientemente, la versión web de Whatsapp integró las videollamadas desde la PC con Facebook Messenger Rooms, pero siempre puedes instalar emuladores de Android como "YouWave", "BlueStacks", etc. y ejecutar Whatsapp como una aplicación móvil para hacer videollamadas. Asegúrate de permitir que el emulador usa la cámara web y el micrófono de la computadora portátil.

Pasos para realizar videollamadas:

Descarga BlueStacks desde el sitio oficial. Ahora se te pedirá que ingreses tu número de teléfono para la verificación Ingresa el número de teléfono que deseas usar en la PC y WhatsApp se instalará correctamente. Ahora selecciona el contacto que necesitas llamar por video. En la esquina superior derecha verás el símbolo de una cámara de video, similar al que aparece en el móvil. Haz clic en el botón para iniciar las videollamadas.

Al instalar Bluestack en el escritorio, puede susar Whatsapp como en el móvil. WhatsApp Web es fácil de configurar en cualquiera de estos dispositivos, y lo bueno es que puedes usar WhatsApp Web sin un teléfono.

En pocas palabras, WhatsApp Web en línea es un espejo de su contraparte móvil, por lo que la plataforma requiere que tengas el teléfono iPhone o Android cerca de la computadora para usarlo.

Problemas en Whatsapp Web

Si experimentas problemas con WhatsApp Web y no puedes descargar los archivos multimedia, aquí hay algunas cosas que puedes intentar para solucionar este problema.

Si tu Internet funciona bien, pero no puedes descargar los archivos a través de WhatsApp Web, entonces debes reiniciar el navegador, y si eso no funciona, reinicia tu PC e intenta nuevamente. Esto permitirá limpiar la memoria del ordenador para que ejecute las aplicaciones de forma óptima.

En otros casos, una extensión de bloqueador de anuncios puede ser la culpable de por qué WhatsApp Web no descarga archivos. Si estás utilizando un bloqueador de anuncios, debes apagarlo o desactivarlo y volver a intentarlo. Si el problema se resolvió, incluye web.whatsapp.com en la lista desde la configuración del bloqueador de anuncios. Al aclarar estos asuntos, podrás descargar archivos. La versión de escritorio funciona de la misma manera que la versión móvil con algunas ventajas y desventajas que deberías conocer.