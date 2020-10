WhatsApp Web: Verifica fotos, videos y archivos compartidos con una persona

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en India. Además, todo el mundo tiene muchos grupos en WhatsApp y la cantidad de fotos, videos, enlaces o archivos que se comparten es difícil de controlar. Sí, puedes verificar las fotos y videos en tu Galería y otros archivos en las descargas. Pero, ¿qué pasa si quieres todo en un solo lugar y no quieres usar diferentes aplicaciones para buscar nada?

Bueno, WhatsApp Web también te permite verificar todo lo que se comparte en la propia aplicación de mensaje. Sin embargo, si es posible que hayas eliminado el archivo o las fotos del teléfono, no lo encontrarás en la aplicación de mensajería. Lo bueno es que también tiene una opción de búsqueda tanto para documentos como para enlaces. Para los medios, tendrás que desplazarte y buscar manualmente la foto, lo cual es bastante obvio.

Para muchos usuarios es bastante agradable el hecho de que WhatsApp Web te permite encontrar cualquier foto en el chat, así como la Galería de tu teléfono. Por lo tanto, no es necesario buscarlos manualmente en la Galería o en el chat. También tienes la opción de eliminar los medios, pero eso solo sucederá para ti y no para el remitente. WhatsApp te permite eliminar cualquier mensaje dentro de una hora y después de eso, no puedes eliminar para la persona en el otro extremo. Sigue leyendo para saber más sobre cómo verificar enlaces, archivos o fotos compartidos con una persona en WhatsApp.

Así puedes verificar los archivos compartidos con un usuario fácilmente

Cómo verificar todos los archivos compartidos con un individuo

Abre la aplicación WhatsApp en tu celular Android y toca el chat de la persona. Visita el perfil de la persona. A continuación, verás "Medios, enlaces y documentos", escrito debajo del nombre de la persona. Incluso muestra cuántos archivos, fotos o videos le has enviado a la persona. Solo necesitas presionar esa etiqueta y la aplicación mostrará todo lo que ha compartido.

Si deseas verificar los archivos compartidos con un contacto en WhatsApp Web, los pasos a seguir son similares, deberás entrar al chat de la persona, entrar al perfil de la persona y encontrarás la opción que dice: Archivos, enlaces y documentos.