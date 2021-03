WhatsApp Web: Trucos para no aparecer en línea a tus contactos

Existe un truco eficiente para cuando no quieras que alguien sepa que estás en línea en WhatsApp Además de deshabilitar el recibo y la confirmación de lectura en la propia aplicación, también hay un complemento que te hace "invisible" en el mensajero. Con los siguientes pasos no podrás aparecer en línea en WhatsApp Web usando WA Web Plus, disponible en Google Chrome.

El truco es muy sencillo, consta con solo activar el complemento WA Web Plus en Google Chrome. Permite diferentes personalizaciones para WhatsApp Web, entre ellas el modo invisible, que oculta el estado "online" debajo del nombre de la persona.

Cómo no aparecer en línea en WhatsApp Web

Siga los pasos a continuación para agregar el complemento:

Abra la página Wa Plus para WhatsApp en Google Chrome

Haga clic en "Usar en Chrome";

Verá una ventana emergente . Haga clic en "Agregar extensión";

Se instalará la extensión. Puede anclarlo a la barra de herramientas para acceder fácilmente; para hacer esto, haga clic en el ícono del rompecabezas al lado de la barra de búsqueda y el alfiler al lado de Wa Web Plus.

Después de eso, será posible activar las funciones del complemento:

Abra WhatsApp Web en Chrome;

Haga clic en el icono "+" junto a la barra de búsqueda "o vaya a" Extensiones ">" WA Web Plus ";

Haga clic en el cuadro "Ocultar 'en línea' (modo invisible)" debajo de "Privacidad".

Cabe mencionar, que esto solo funciona en WhatsApp Web: al ingresar a través de la aplicación móvil o la versión de escritorio, el "en línea" aparece normalmente.

Otras alternativas en WhatsApp móvil (iOS y Android)

Las aplicaciones Flychat y Unseen son opciones para aquellos que quieren ocultar la versión “online” de WhatsApp para móviles. Vea el tutorial completo en el tutorial cómo ser invisible en WhatsApp, Messenger e Instagram .

