WhatsApp Web: Truco para enviar videos largos desde la PC

WhatsApp es el mensajero más popular en todo el mundo. Además de los mensajes de texto, las personas también usan esta plataforma para compartir archivos multimedia, ya sean fotos, archivos de audio o videos con sus familiares y amigos. Sin embargo, las personas a menudo encuentran un problema: cómo enviar videos pesados desde el móvil o la computadora con WhatsApp Web.

Seguramente has visto con envidia al tío puede enviar sus videos de 3 minutos con frases motivacionales y reflexiones pero tú solamente puedes enviar apenas un minuto, ¿cómo lo logró? Lo más probable es que él no sepa quién fue el creador de esa cadena y solamente lo está reenviando a sus seres queridos, así que no le guardes rencor.

Es bien sabido que WhatsApp tiene sus limitaciones por lo que el tamaño máximo del archivo que puedes compartir y reenviar a través de WhatsApp es de 16 MB en todas las plataformas. En la mayoría de los dispositivos esto equivale entre 90 segundos y 3 minutos de video, dependiendo de la resolución y formato. En esta publicación de La Verdad Noticias, hablaremos de algunos trucos para enviar videos grandes en WhatsApp Web.

Adjuntar archivos en WhatsApp Web

Para acceder a WhatsApp en la pantalla de tu escritorio debes escanear el código QR en el móvil y acceder a la web de oficial de WhatsApp desde tu navegador favorito. Funciona de la misma manera que lo hace en tu teléfono móvil, así que podrás compartir videos, textos, imágenes, notas de voz y también ver el estado de otros a través de la versión de escritorio de WhatsApp.

Abre WhatsApp en su navegador web Abre WhatsApp en tu teléfono y haz clic en la opción web de WhatsApp Escanea el código QR en su escritorio usando tu teléfono inteligente Después de escanear el código QR con la cámara trasera, podrás ver toda la conversación en la pantalla de su escritorio

Inicia sesión en WhatsApp Web para comenzar a enviar tus videos.

Si estás utilizando la versión de escritorio debes saber que la forma más fácil de adjuntar un archivo desde la computadora a WhatsApp es a través del ícono para compartir documentos:

Haz clic en el nombre del contacto al que deseas enviar el mensaje Toca el icono de pin que se encuentra en la esquina superior derecha de tu pantalla de chat Aparecerá una lista desplegable donde se dará la opción de enviar imágenes utilizando el ícono de imagen o compartir documentos. Busca el archivo que deseas compartir y haz doble clic en el archivo después de elegirlo Después de hacer doble clic, el archivo se adjunta y ahora puedes enviar el archivo haciendo clic en el botón enviar Puedes agregar varios archivos haciendo clic en la opción Agregar archivo a continuación

Enviar videos pesados en WhatsApp Web

Debido al límite de tamaño de archivo de WhatsApp, necesitarás algunos trucos para enviar archivos de video grandes. Aquí te brindamos dos alternativas que te ayudarán a enviar videos de más de 16 MB en WhatsApp.

1. Google Drive

El primer y quizás el mejor método que puedes utilizar es Google Drive. Sí, puedes cargar y compartir videos grandes en WhatsApp usando el enlace de Google Drive.

Abre Google Drive en tu teléfono y haz click en el ícono "+" en la pantalla de inicio. Se mostrarán algunas opciones, toca en "Subir". Después de esto, tu archivo se cargará en Google Drive. Ahora, toca el menú de tres puntos además de ese archivo y las opciones que aparecerán, selecciona la opción "Copiar enlace". Ahora abre WhatsApp y ve al chat de la persona con la que quieres compartir el archivo. En el campo de texto, pega el enlace y envíalo.

El enlace de Google Drive permitirá a sus contactos ver el archivo e incluso descargarlo en la computadora o teléfono celular.

2. Compresor de video

También puedes usar un software de compresión de video para ajustar el video al tamaño recomendado y luego enviarlo. El software no solo reducirá el tamaño del video, sino que también convertirá en todos los formatos. Existen varias opciones seguras y gratuitas para este fin, pero en esta ocasión mostramos los pasos usando el software "UniConverter" para Windows.

Comprimir el video para WhatsApp

Paso 1: Después de la instalación, inicia el software y se abrirá la pestaña Convertir de forma predeterminada.

Elige el chivo que deseas comprimir para enviar por WhatsApp Web.

Paso 2: Haz click en la opción Agregar archivos o también puedes arrastrar y soltar el archivo.

Paso 3: Marca la opción Convertir todos los archivos a... en la esquina superior derecha y seleccione tu teléfono en el menú desplegable. También puedes elegir el formato de video en la pestaña Video.

Selecciona tu modelo de teléfono para comprimir el video largo.

Paso 4: Ahora haz click en el ícono Comprimir y elige el tamaño del archivo, la resolución y la tasa de bits para comprimir el video.

Paso 5: Toca la opción Convertir todo en la parte inferior para finalizar la compresión.

Convierte tu video para enviarlo por WhatsApp Web.

Por último, busca los videos comprimidos en la pestaña Convertidos y adjúntalos en tu conversación de WhatsApp Web o transfiéralos al teléfono para enviarlos a través de la aplicación móvil.

TE RECOMENDAMOS LEER: Guía completa de WhatsApp Web 2020

¡Listo! Ahora que sabes todas las opciones podrás utilizar cualquiera de los métodos enumerados para compartir los archivos y videos pesados en WhatsApp Web, ¿cuál crees que se adapta mejor a tus necesidades?