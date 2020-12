WhatsApp Web: Soluciones para iniciar sesión cuando el código QR presenta falla

WhatsApp Web es una de las herramientas más utilizadas para mensajería, sin embargo, la plataforma sigue teniendo varios errores que a veces afectan el inicio de sesión. ¿Qué ha pasado que no reconoce tu código QR? En La Verdad Noticias te explicamos qué hacer en este caso.

Ingresar a WhatsApp Web solo es posible mediante un código QR que otorga la app de smartphone cuando intentas iniciar sesión en algún dispositivo nuevo, ya sea mediante el software para PC o a través de un explorador web.

Sin embargo, en muchas ocasiones la interfaz suele tener problemas. Estos son los más comunes y cómo puedes resolverlos:

Comúnmente, cuando ingresamos a WhatsApp Web tenemos una conexión estable en el dispositivo de PC. Ya sea a través de Ethernet o WiFi, las antenas que se utilizan en estos productos suelen ser mucho mejores (además de más grandes) que las de un smartphone.

En el caso de WhatsApp Web, suele ocurrir que nuestro teléfono no es capaz de captar el código QR.

Si no puedes ingresar a WhatsApp Web puede que la razón esté ahí y que tu smartphone no esté conectado de manera correcta a la Internet. Anteriormente, WhatsApp pedía forzosamente que estuvieras conectado o conectada a la misma red. Sin embargo, este requerimiento ya no existe.

Si este es tu caso, para resolverlo solamente tienes que comprobar tu conexión. Ya sea que no estés bien conectado a una red WiFi o simplemente no tengas señal de datos móviles en tu teléfono. Lo mismo ocurre del otro lado, solo que si tu PC no tiene conexión a Internet ni siquiera podrás acceder a la interfaz de inicio de sesión.

Soluciones para iniciar sesión en WhatsApp Web

El código QR es un sistema de encriptación de datos que funciona igual que el código de barras. Este tiene una distribución única de cuadros negros y espacios en blanco que generan una dirección o una acción en un dispositivo compatible con esta herramienta.

En el caso de WhatsApp Web, suele ocurrir que nuestro teléfono no es capaz de captar el código QR y la sesión de WhatsApp no se puede iniciar por exactamente la misma razón.

Puede ser, de hecho, cualquiera de las dos anteriores. Asimismo, puede que tu teléfono esté teniendo problemas para captar el código QR debido a la distribución de la luz de la pantalla donde captas la información.

Para resolverlo, si es el caso, basta con que bajes el brillo de la pantalla de tu PC o Mac para que la luz sea más fácil de captar en tu celular.

Por otro lado, también puede deberse a simplemente un error en la generación del código QR, lo cual hará que el que salga no sea legible y los siguentes tampoco lo sean ya que no arrojó resultados cuando la app comenzó a detectarlo (o no hacerlo, en dado caso).

Para resolverlo basta con cerrar la pestaña o tu app de PC de WhatsApp Web y abrirla nuevamente, así como reiniciar tu app móvil y así refrescar la información en la generación del código QR.

