WhatsApp Web: Solución a cuando el código QR no carga

Si el código QR de WhatsApp Web no funciona, el problema se puede experimentar de 2 maneras:

Es posible que el código QR de su PC no se cargue

El código QR se carga pero no puede escanearlo en su teléfono

Escanear el código QR es actualmente la única forma de conectarse a WhatsApp Web

Si el código QR de WhatsApp Web no funciona, siga los pasos a continuación para solucionar el problema. Cada una de las soluciones puede solucionar el problema. Pruebe las soluciones en orden

Solución a errores de código QR en WhatsApp Web

1 Borrar cookies del navegador de computadora

Si el código QR de WhatsApp Web no funciona, la primera solución es borrar las cookies del navegador en su computadora. Si usa Google Chrome:

Vaya a Configuración

Desplázese al menú de privacidad y seguridad

Seleccione borrar datos de navegación

Seleccione la casilla de Cookies y otros datos de sitios web

2 Verifique que su teléfono esté conectado a Internet

Si el código QR de WhatsApp Web no funciona (específicamente, si el código QR está cargado en su computadora pero no puede escanearlo en su teléfono), es posible que su teléfono no esté conectado a Internet.

Una forma rápida de comprobar si su teléfono está conectado a Internet es abrir un navegador en su teléfono y visitar un sitio web. Si su teléfono está conectado a Internet pero aún no puede escanear el código QR, reinicie su teléfono e intente nuevamente.

Si el escaneo del código QR aún no funciona, pruebe la siguiente solución sugerida.

3 Cambiar a un navegador diferente

Después de probar las 2 primeras correcciones sugeridas, pero el código QR Web de WhatsApp aún no funciona, cambie a un navegador diferente en su computadora.

Si inicialmente usa Google Chrome, intente abrir web.whatsapp.com en Firefox o Microsoft Edge. Luego, intente escanear el código QR nuevamente. Si probar con otro navegador no resuelve el problema, reinicie su computadora y vuelva a intentarlo.

Si cambiar a otro navegador y reiniciar su computadora no resuelve el problema, pruebe mi próxima solución sugerida.

4 Actualice su navegador

¿El código QR de WhatsApp Web todavía no funciona? Compruebe si su navegador tiene la última actualización.

5 Cerrar sesión en todos los dispositivos en WhatsApp

Si después de haber probado todas las soluciones sugeridas anteriormente, el código QR web de WhatsApp todavía no funciona, intente esto:

1 Abra la aplicación WhatsApp en su teléfono. Luego, para la aplicación de Android, en la parte superior derecha, toque los 3 puntos. Si usa un iPhone, en la parte inferior derecha de la aplicación, toque Configuración.

2 Luego, para la aplicación de Android, toque WhatsApp Web. Para la aplicación de iPhone, toque WhatsApp Web / Desktop

3 Finalmente, toque Cerrar sesión en todos los dispositivos. Una vez que haya hecho esto, intente escanear el código QR de WhatsApp nuevamente.

Te puede interesar:WhatsApp Web: Cerrar sesión de forma remota desde un teléfono Android o iPhone

Si pudiste resolver tu problema con el código QR de WhatsApp Web, no dudes en dejar en los comentarios cuál de las soluciones funcionó para ti.