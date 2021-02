WhatsApp Web: Resolviendo dudas sobre el desbloqueo facial

A principios de enero de 2021 WhatsApp informó sobre varios cambios, uno de ellos fue el hecho que aumentaría su seguridad en su extensión llamada WhatsApp Web, con el fin de brindarle más medios a los usuarios para poder mantener seguros sus chats.

Si bien en La Verdad Noticias dimos a conocer de manera oportuna este nuevo cambio, hemos notado que muchas personas aún tienen dudas respecto a la actualización y sistema de seguridad.

Cuando esté disponible la opción en tu celular y ya hayas completado la verificación de identidad con los biométricos podrás configurar y usar WhatsApp web de forma regular. Desde WhatsApp podrás asegurar que la autenticación la realiza el sistema operativo del dispositivo del usuario, que le indica a la aplicación si la verificación se ha completado.

Dudas con el desbloqueo biométrico de WhatsApp Web aquí algunas respuestas.

}¿WhatsApp Web se queda con nuestra huella dactilar y facial?

Una de las principales dudas que hemos detectado es si WhatsApp Web tomará las huellas dactilares y faciales. No te preocupes la empresa de mensajería no tiene acceso a tu cara o huella dactilar. Este proceso de autentificación sólo ocurrirá si tú has configurado la función en tu dispositivo, lo que implica dar tu consentimiento para el procesamiento de tus datos biométricos.

¿Qué dispositivos serán compatibles?

Los dispositivos compatibles son: Apple con iOS 14, en modelos de iPhone 5S en adelante que tengan Touch ID o Face ID y para Android, con cualquier móvil que cuente con autenticación biométrica: desbloqueo facial, de huellas o de iris.

También es probable que esta nueva función tarde algunos días en llegar a todos los smartphones y de cualquier manera, conviene revisar en la App store o Play Store si tienes instalada la última versión.

Cerrar e iniciar sesión de WhatsApp Web biometricamente

Para comenzar a usar WhatsApp Web entra en la página Web o la app de Escritorio, primero abre WhatsApp en tu teléfono, si es Android toca el ícono de más opciones (los tres puntitos), en iPhone ve a “Configuración”; ahora toca “WhatsApp Web o WhatsApp Web/Escritorio”.

En Android: toca vincular dispositivo. Si este permite la autenticación biométrica, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla. iPhone: pulsa Vincular un dispositivo > OK. En iOS 14 y versiones posteriores, usa Touch ID o Face ID para desbloquear el teléfono.

En la pantalla del código QR en la computadora marca la casilla de verificación junto a “Mantener sesión activa” para que permanezca iniciada la sesión en ese dispositivo.

Así mismo usa tu teléfono para escanear el código QR que aparece en la computadora y si se te indica, toca o selecciona “Listo”.

Para cerrar sesión: Puedes cerrar la sesión de WhatsApp Web o WhatsApp Escritorio desde tu teléfono o computadora. Si lo quieres hacer en la PC: abre WhatsApp Web o WhatsApp Escritorio, haz clic en el ícono de menú que se encuentra arriba de la lista de chats y pica en “Cerrar sesión”.

Para salir desde tu teléfono, abre en este la app, si tienes Android toca el ícono de más opciones, elige “WhatsApp Web”; en iPhone ve a “Configuración”, pulsa “WhatsApp Web/Escritorio”, selecciona un dispositivo y toca en “Cerrar sesión”.

