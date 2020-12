WhatsApp Web: Qué hacer cuando no se puede acceder

WhatsApp Web fue creado para convertirse en una herramienta que nos solucionaría la vida, ya que permite a los usuarios acceder a la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, desde el escritorio de una computadora, pero desafortunadamente, algunos han experimentado problemas, no poder acceder a él.

Entonces ¿cómo lo solucionamos?. La Verdad Noticias tiene algunas soluciones para cuando no se puede acceder a WhatsApp Web.

Para comenzar, verifica que la conexión del teléfono celular esté disponible, ya que en muchos casos es el dispositivo móvil el que no está conectado a una red de datos y cómo WhatsApp Web necesita estar conectado al teléfono celular para sincronizar los mensajes recibidos si el primero no tiene red, la extensión web no funcionará.

Para las ocasiones en las que WhatsApp Web no quiere funcionar, te damos unos consejos.

Soluciones de WhatsApp Web

Una de las opciones que tenemos para solucionar esta problemática con la versión Web de WhatsApp es verificando la red de telefonía celular esto es enviando un mensaje, si hay un problema, generalmente en la pantalla de la computadora portátil se escribirá el problema, active inmediatamente el modo de vuelo y luego apáguelo nuevamente.

Ahora bien, ¿qué pasa cuándo el problema está en la computadora? Una red de Internet estable es una clave importante para usar WhatsApp Web. Si Internet es estable, esta función se puede utilizar sin problemas y sin problemas.

Pero, si dice "Equipo no conectado" en la página web de WhatsApp, intente actualizarlo o volver a cargarlo. Si aún no puede conectarse, intente cerrar la sesión o cerrar la sesión y luego volver a iniciarla. Además se debe estar seguro de usar un navegador como Chrome, Firefox, Opera, Safari o Edge, actualizado.

Si el problema persiste, entonces se puede tratar del WiFi. Para ciertas WiFi, WhatsApp Web está de hecho limitado o incluso bloqueado, si es el caso la herramienta le notificará si está en una red que impide que WhatsApp Web funcione con normalidad.

Para cuando esto suceda, intente pedirle al administrador de la red que acceda al tráfico a web.whatsapp.com, web.whatsapp, com y whatsapp.net. Esperamos que con estos consejos el problema con WhatsApp Web se solucione.

