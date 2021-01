WhatsApp Web: Nueve trucos imprescindibles para dominar la versión de escritorio

Aunque WhatsApp es una aplicación que se utiliza principalmente en teléfonos móviles, desde hace años también es posible utilizar WhatsApp desde el ordenador, ya sea a través del navegador desde la aplicación de WhatsApp Web, algo que resulta especialmente cómodo cuando estamos en el PC ya que no tienes que estar mirando el móvil.

Como en cualquier aplicación, existen trucos de WhatsApp que nos facilitan el uso de la aplicación y lo mismo ocurre con la versión para ordenador. En este artículo de La Verdad Noticias te contaremos algunos trucos de WhatsApp Web para que te conviertas en todo un experto de la versión de escritorio.

Conoce cuántas sesiones de WhatsApp Web has iniciado

Más que un truco, es un consejo y uno importante. Saber cuántas sesiones hemos iniciado puede evitar que alguien espíe nuestro WhatsApp. Si alguien ha tenido acceso a nuestro teléfono, es posible que haya escaneado el código QR para iniciar sesión y estar leyendo nuestras conversaciones, así que ten mucho cuidado con esto.

Para evitarlo, desde la aplicación WhatsApp de tu móvil, haz clic en el botón de menú (arriba a la izquierda) y elige la opción 'WhatsApp Web'. Aquí puedes ver las sesiones abiertas y la última vez que estuvo activa. Si ves algo extraño, simplemente haz clic en la sesión sospechosa y ciérrala o, si lo prefieres, ciérralas todas.

Usar varias cuentas de WhatsApp en la misma computadora

Si tienes dos líneas telefónicas con dos WhatsApp diferentes, puedes usarlas al mismo tiempo en la misma computadora. Todo lo que tienes que hacer es abrir una ventana de incógnito en tu navegador, iniciar sesión con tu otra cuenta y listo, ya tienes dos Webs de WhatsApp funcionando.

Utiliza varias cuentas de WhatsApp Web en el mismo navegador.

Leer mensajes sin la marca azul y sin aparecer en línea

La confirmación de lectura o doble tick azul se puede desactivar desde WhatsApp para que nunca se vaya, pero si la tienes activada y en algún momento no quieres que la otra persona sepa que has leído su mensaje o que estás online, con WhatsApp Web es muy sencillo.

Solo tienes que abrir otra ventana en la computadora (yo he usado la calculadora, pero puede ser cualquiera) y colocarla para que sigas viendo WhatsApp Web, pero manteniendo la otra ventana activa en primer plano. Cuando entren mensajes, podrás leerlos, pero como la ventana está inactiva, seguirán apareciendo como no leídos y la otra persona no verá la marca azul, ni tú aparecerás en línea hasta que hagas clic en WhatsApp Web.

Existe otra opción para leer mensajes sin la marca azul, aunque en este caso la persona podrá ver que estás en línea. Si pasamos el mouse sobre una conversación (sin hacer clic en ella), aparece una pequeña vista previa del último mensaje que nos enviaron, pero nuestro contacto no recibirá la confirmación de lectura.

Activar el modo oscuro y cambiar el fondo de pantalla

WhatsApp Web no tiene tantas funciones para la computadora como la aplicación móvil, pero la compañía poco a poco va añadiendo nuevas herramientas y una de las que están disponibles es activar el modo oscuro. Desde Configuración - Tema, puedes elegir si deseas dejar el modo claro (por defecto) u oscuro. En Wallpaper también puedes cambiar el color de fondo para personalizarlo a tu gusto. Ten en cuenta que los colores disponibles cambian según el tema; si eliges el claro, habrá colores más vivos, mientras que con la oscuridad serán tonos más apagados.

Envía archivos desde la PC al móvil y viceversa

Hay un truco de WhatsApp muy útil y es enviarnos cosas a nosotros mismos. Para hacer esto, primero debes crear un grupo solo contigo (primero agregar a alguien más y luego expulsarlo) y puedes enviar mensajes que solo tú leerás. Si, por ejemplo, quieres transferir rápidamente una foto de tu ordenador a tu móvil o viceversa, solo tendrás que enviarla a través de ese grupo.

transfiere archivos de la PC al teléfono móvil.

Envía fotos rápidamente con copiar y pegar

Imagina que estás navegando y de repente encuentras una foto o meme que quieres enviar a un amigo. El proceso lógico sería descargarlo a tu computadora y luego enviarlo a través de WhatsApp Web, pero hay una forma aún más rápida. Cuando ubiques la foto, haz clic derecho y selecciona Copiar imagen, luego ve a WhatsApp Web y pégala con el atajo Ctrl + V, es así de fácil.

Usar atajos de teclado

Dado que estamos hablando de atajos de teclado, WhatsApp Web admite algunos más. Si los dominas, es mucho más rápido moverse entre chats o abrir uno nuevo que hacerlo con el mouse. Sí, esto solo funciona si descargas el cliente de escritorio, ya que en el navegador no funcionan, pero no está de más conocerlos.

Ctrl + N: abre un nuevo chat.

Ctrl + Shift +]: pasa a la siguiente conversación.

Ctrl + Shift + [: [: vuelve a la conversación anterior.

Ctrl + E: archivar conversación.

Ctrl + Shift + M: silenciar la conversación.

Ctrl + Retroceso: eliminar conversación.

Ctrl + Shift + U: marcar como no leído.

Ctrl + Shift + N: crear un nuevo grupo.

Ctrl + P: perfil abierto.

Estos son accesos directos específicos de WhatsApp Web, pero también puedes utilizar los accesos directos genéricos del sistema:

Ctrl + X: cortar.

Ctrl + C: copiar.

Ctrl + V: pegar.

Ctrl + A: seleccionar todo.

Ctrl + F: buscar

Alt + F4: salir de la aplicación.

Atajos de teclado en WhatsApp Web.

Atajos para enviar emojis

Seguimos con atajos, pero estos son para enviar emojis. En WhatsApp Web también tenemos el selector de emoji, pero nos obliga a hacer clic para mostrarlo y luego otro clic para enviarlo. Si quieres hacer todo con el teclado, simplemente escribe el nombre del emoji entre dos puntos, por ejemplo: corazón: y verás cómo aparecen las sugerencias encima del campo de texto.

TE RECOMENDAMOS LEER: Guía completa de WhatsApp Web 2020

Iniciar WhatsApp Web automáticamente

Finalmente, si usas WhatsApp Web con frecuencia, es mejor configurarlo para que la aplicación se inicie cada vez que enciendas tu computadora. Para ello, desde Configuración de acceso web de WhatsApp - Configuración de escritorio y marque la casilla "Abrir WhatsApp al iniciar sesión". Por supuesto, no recomendamos hacerlo si la computadora es utilizada por más personas o podrán leer sus conversaciones.