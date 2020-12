WhatsApp Web: Los errores más comunes en la aplicación y sus soluciones

WhatsApp Web es compatible con los navegadores más populares, incluidos Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge Browsers, etc.

Para usarlo, solo tienes que escanear el código QR a través de la aplicación WhatsApp en tu dispositivo móvil y eso es todo.

Sin embargo, la versión web no está completamente libre de errores y tiene su propio conjunto de problemas.

En algún momento, es posible que WhatsApp Web no responda a los mensajes, lo que podría deberse a problemas de conectividad entre el teléfono o la PC. Es posible que recibsa una notificación de error que indique que WhatsApp Web no funciona o que no se puede conectar a la aplicación en el teléfono.

Si eres de los usuarios que presentan este problema, no te preocupes. En este artículo, La Verdad Noticias te explica cómo solucionar los problemas más comunes en WhatsApp Web.

¿Por qué WhatsApp Web no funciona en la PC?

Hay varias razones por las que WhatsApp Web podría estar fallando:

Problemas de red

Los problemas de conexión en el teléfono y la PC o Mac son las razones más comunes por las que WhatsApp Web no funciona. Si crees que puedes tener este problema, prueba reiniciando ambos equipos y después vuelve a conectarlos a Internet al mismo tiempo.

Cookies y cachés del navegador no borrados

Varias veces, los cachés y cookies obsoletos pueden provocar que WhatsApp Web no funcione. Por lo tanto, se recomienda borrar regularmente las cachés y las cookies de tu navegador para asegurarse de que todo funcione correctamente.

Si estás utilizando el navegador Chrome, puede dirigirse a Configuración> Opciones avanzadas> Borrar datos de navegación. Ahora borra las cachés y las cookies> reinicia tu navegador para ver si el problema persiste.

Problemas con determinadas redes Wi-Fi

Si usas WhatsApp Web en redes Wi-Fi administradas, es posible que tengas problemas con que no funciona en la PC. Para tales escenarios, intenta comunicarte con los administradores de la red y permite evitar el tráfico a estos: web.whatsapp.com, * .web.whatsapp.com y * .whatsapp.net!

Actualiza la aplicación de WhatsApp en tu teléfono

Tal vez estés ejecutando una versión obsoleta de WhatsApp para tu Android o iOS. Asegúrate de tener la última versión de la app para conectar tu teléfono inteligente sin errores con la PC. Puedes dirigirte a Google Play Store o App Store para buscar las versiones actualizadas de WhatsApp para Android y iPhone.

Verifica las opciones de Internet en la PC

Bueno, es obvio que debes tener una conexión a Internet activa en tu teléfono. Pero eso ciertamente no es suficiente.

Comprueba también las conexiones a Internet activas en la PC. Para probar las conexiones: Inicia el símbolo del sistema en su Windows> escriba y ejecute el siguiente comando: "ping.yahoo.com" o cualquier sitio web de tu elección.

Recibirás varias respuestas para confirmar la conexión a Internet activa. Por ejemplo: las estadísticas de ping muestran Enviado = 4, Recibido = 4, Perdido = 0 (lo que significa que está conectado a Internet)

Activar y desactivar el modo avión en teléfonos móviles

Los problemas de la red telefónica pueden ser la razón más común por la que WhatsApp Web no funciona. Después de todo, la versión web es solo una extensión de la aplicación para teléfonos inteligentes.

Por lo tanto, intenta activar y desactivar el modo avión, esto probablemente debería solucionar varios problemas de conectividad del teléfono inteligente.

Modo avión en iPhone: Ve a la aplicación de configuración de iOS> la primera opción debajo de tu nombre es Modo avión> Mueve el control deslizante a verde para activar el modo avión. Después de un minuto, simplemente mueve el control deslizante a apagado.

Modo avión en Android: inicia Configuración> Busca el Modo avión> tócalo para habilitarlo.

Buscar actualizaciones del navegador

WhatsApp Web necesariamente es compatible con casi todos los navegadores web populares, pero debes asegurarte de que lo estás ejecutando en la última versión.

Desactivar el software VPN

Sin duda, las soluciones VPN pueden generar problemas de conectividad con WhatsApp Web o cualquier otro cliente similar. Por lo tanto, se sugiere apagar el software VPN antes de usar WhatsApp Web en los navegadores.

Si estás en Windows 10, intenta deshabilitar el servicio VPN haciendo clic con el botón derecho en los iconos de la bandeja del sistema del software VPN y seleccionando la opción Desconectar. Luego puedes seguir las instrucciones adicionales para desactivar el software VPN con éxito.

Recomendación:Guía completa de WhatsApp Web 2020

¿Pudiste arreglar tus problemas de conexión en WhatsApp Web? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.