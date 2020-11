WhatsApp Web: ¿Hasta donde las empresas pueden controlar la comunicación?

¿Sueles utilizar WhatsApp Web en el ordenador de tu empresa? ¿Sabe si el empleador está autorizado a monitorear la comunicación a través de aplicaciones de chat?

Según Altieres Rohr, experto en ciberseguridad y columnista de G1, en términos de capacidad técnica, la empresa ciertamente puede monitorear sus conversaciones.

Todo lo que aparece en pantalla es procesado por algún software que se encuentra en la computadora y, como la empresa controla esta máquina y el sistema, no existen barreras para monitorear la actividad.

El experto explica que WhatsApp Web usa cifrado de extremo a extremo para proteger los mensajes, pero esto no protege los mensajes del dispositivo en el que se muestran: el "consejo" al que se refiere el cifrado es el propio dispositivo.

Para que aparezca un mensaje en la pantalla de tu PC o Mac, debe descifrarse. Esto no cambia en prácticamente ninguna tecnología.

Desde el punto de vista de la seguridad digital, Rohr dice que no es recomendable utilizar equipos sobre los que no tienes control (como la computadora de la empresa).

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, cuando utiliza una red que no es la suya (ya sea Wi-Fi de una cafetería o la propia empresa), la aplicación de su teléfono puede establecer una conexión segura con el servicio.

¿Es seguro usar WhatsApp Web?

En otras palabras, si el dispositivo es confiable y el servicio cuenta con las tecnologías adecuadas, la conexión no tiene por qué ser confiable. La aplicación podrá espiar o detectar interferencias en la conexión e interrumpir la comunicación para proteger sus datos.

Pero, si el dispositivo no es suyo, no hay ningún lugar para establecer "confianza" en ese acceso. No sabe qué programas están instalados en la computadora. Y como también usa la red de la empresa, no hay nada a su favor.

La discusión legal es más compleja. El experto dice que, en general, se considera que la empresa puede monitorear sus propios equipos - por ejemplo, aunque la confidencialidad de las comunicaciones está protegida, se puede considerar válido que la empresa sepa a qué sitios accede en horario de oficina, ya que está utilizando la conexión a Internet pagada por la empresa.

Idealmente, su contrato de trabajo o las reglas internas de la institución deberían establecer en detalle lo que se monitorea. De no existir tal detalle, es posible que la Justicia considere que hubo un exceso o invasión a la privacidad.

Al mismo tiempo, también se entiende que la empresa tiene la autonomía para controlar lo que posee; cuál de estos lados prevalecerá dependerá mucho del caso.

A menudo, el seguimiento que lleva a cabo la empresa solo se discutirá en los tribunales si hay un despido por causa justa con base en la información recogida a través de este seguimiento. Desde su computadora, es muy difícil saber con certeza si hay algún monitoreo irregular.

El experto dice que, por mucho que la Justicia entienda que hay excesos y multas, es importante recordar que las consecuencias de la divulgación de datos no desaparecen, no importa la reparación que se ofrezca.

Como no es difícil utilizar dispositivos personales (como teléfonos móviles) para la comunicación privada, no hay razón para depender de la computadora de la empresa para usar WhatsApp Web o aplicaciones personales.

