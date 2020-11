WhatsApp Web: Hacer salto de línea (ajustar texto) con la tecla Enter

Saltarse una línea en WhatsApp utilizando la tecla Enter es muy sencillo, pero el truco puede estar en una característica a la que no le prestas mucha atención: tu teclado. Ya sea en la aplicación móvil o en WhatsApp Web desde la computadora, puedes aplicar ajuste de texto en el chat e incluir formato negrita y cursiva.

Sabemos que la plataforma de mensajería se ha convertido en una gran herramienta laboral en estos días complicados, por eso en La Verdad Noticias te enseñamos a redactar mensajes mucho más ganizados permitiendo el uso de párrafos o listas que ayuden visualmente a comprender mejor la información.

Cómo configurar la tecla Enter en WhatsApp

Puedes elegir si deseas utilizar la tecla Intro para enviar tus mensajes en WhatsApp o realizar el famoso salto de línea de la misma manera en que lo harías desde un editor de texto. Esta diferenciación funciona solo en la aplicación móvil, aunque la “tecla Enter” es una referencia común para hacerlo en el teclado de la computadora.

Abre WhatsApp. Toca en Más opciones (Android) o Configuración (iOS). Entra a Configuración> Conversaciones. Activa o desactiva la opción "Enviar con Enter".

Activa /desactiva la tecla Enter para enviar o dar formato a tus mensajes de WhatsApp.

¿Qué cambia en el ajuste de texto?

Al activar la opción, notarás que cada vez que tocas el botón equivalente a "Enter" se enviará el mensaje. La diferencia de cuando está deshabilitado está en que el mismo botón proporcionará un salto de línea y, para enviar el mensaje, será necesario tocar la flecha verde para el envío inmediato.

Pero, ¿qué pasa con WhatsApp Web?

Cómo saltar una línea en WhatsApp Web

Los beneficios de utilizar Whatsapp en la computadora son sorprendentes, si bien la plataforma actúa como un sencillo espejo de la aplicación móvil y quedan muchas funciones pendientes por incorporar, lo cierto es que existen ciertos trucos y extensiones para suplir temporalmente estas herramientas.

Por ejemplo, la configuración del ajuste de texto que vimos anteriormente en los dispositivos móviles no se encuentra tal cual en la versión web, pero eso no quiere decir que el atajo no esté incorporado para el ordenador.

TE RECOMENDAMOS LEER: Guía completa de WhatsApp Web 2020

Ya sea que estés usando WhatsApp Web o WhatsApp Desktop, es aún más fácil. Para hacer el salto de línea en WhatsApp Web, simplemente tendrás que usar el atajo Shift + Enter. En la versión web del Messenger, si "Enter" sin Shift, el mensaje se enviará automáticamente.

¡Eso es todo! Ahora sabes cómo saltarte la línea en WhatsApp Web.