WhatsApp Web: Guía oficial y todos los trucos de WhatsApp 2020

Sin importar el sistema operativo preferido por el usuario, desde un dispositivo móvil hasta una PC, WhatsApp y WhatsApp Web se han convertido en uno de los medios de comunicación instantánea más importantes de los últimos años y aquí recopilamos todos los trucos en lo que va del 2020.

WhatsApp Web es la herramienta para escritorio en los ordenadores del servicio de mensajería instantánea, permitiendo el acceso a la app sin tener el teléfono en la mano.

Esta guía enseña los aspectos más básicos para utilizar WhatsApp Web sin ningún problema, en el caso de los principiantes; pero también incluye las funciones más avanzadas y últimas actualizaciones para tener el dominio más completo en muy poco tiempo.

Cómo usar WhatsApp Web en la computadora

Tal como se mencionó previamente, los usuarios pueden utilizar WhatsApp Web en sus computadoras gracias a la versión Web, siguiendo estos pasos:

Abrir la página de WhatsApp Web desde el explorador.

Abrir WhatsApp desde el teléfono.

En el Menú hay un apartado para WhatsApp Web.

Una vez dentro, se debe escanear el código QR que muestra la computadora.

¡Listo! Después de escanear el código se abrirá la sesión en WhatsApp Web para comenzar a enviar y recibir mensajes desde la computadora, aunque es importante mencionar que la conexión depende del dispositivo móvil, así que es necesario que el teléfono esté conectado a la red para mantener abierta la sesión.

Otra forma para usar WhatsApp en una PC, sin tener que abrir el navegador es Desktop, la aplicación oficial para MacOS y Windows que integra una mejor experiencia de usuario con funciones similares a las del móvil.

WhatsApp Desktop para PC ofrece las mismas funciones que la versión Web, pero tiene algunas ventajas al ser una aplicación en forma, es decir, que se puede configurar como cualquier otra para arrancar cuando se enciende la computadora, evitando el proceso del navegador y códigos QR.

Cómo usar WhatsApp Web en un tablet

El proceso para iniciar sesión en WhatsApp Web desde una tablet es muy similar a la computadora, aunque habrá algunas limitaciones, dependiendo de la configuración del explorador, que normalmente se adapta a la versión móvil.

Primero se debe abrir el navegador que se prefiera y activar el modo escritorio.

El paso a continuación es repetir el proceso de una PC, para escanear el código QR que muestra WhatsApp Web en el tablet.

Cómo usar WhatsApp Web en teléfono móvil

Aunque generalmente los usuarios tienen su cuenta de WhatsApp directamente en la aplicación móvil, también es posible usar la versión Web en los teléfonos, sin embargo es necesario un dispositivo adicional para lograrlo, ya que no hay forma de abrir WhatsApp y WhatsApp Web de manera simultánea.

En caso de escanear el BIDI de WhatsApp Web desde un dispositivo Android, este será redireccionado a la aplicación móvil, así que se necesitará un segundo teléfono para realizar el proceso.

Primero se debe ingresar a WhatsApp Web desde el dispositivo adicional.

En el navegador deberá activarse el modo escritorio.

El siguiente paso es escanear el código QR desde el teléfono principal que tiene la cuenta de WhatsApp.

Finalmente, WhatsApp Web estará activado en el dispositivo móvil adicional, por lo que estará funcionando en ambos teléfonos.

Esta sería también una forma de tener abierta una misma cuenta de WhatsApp en dos teléfonos diferentes, que si bien es una opción funcional, WhatsApp Web no está optimizado para dispositivos móviles.

Limitaciones de WhatsApp Web

Las diferentes herramientas que ofrece WhatsApp Web lo convierten en una opción muy completa para enviar y recibir mensajes, notas de voz, compartir archivos multimedia, etc. Sin embargo, existen ciertas limitaciones respecto a la aplicación móvil:

Agregar filtros a las fotos

Compartir ubicación

Llamadas de voz

Videollamadas

Configurar la privacidad

Configurar cambio de número telefónico

Ajustar descargas automáticas

Verificar el uso de datos

Subir historias

Añadir contactos

Crear listas de difusión

Lo mismo sucede al usar WhatsApp Web en un dispositivo móvil, pues la plataforma no está optimizada para este formato, así que los usuarios pueden tener una experiencia mucho más lenta e incómoda, aunque a través de los permisos de Android se puede enviar archivos, mensajes, notas de voz, etc. tal como en la versión web o aplicación de escritorio para PC.

WhatsApp Web tiene algunas limitaciones.

Trucos de WhatsApp Web

Luego de entender el funcionamiento básico de WhatsApp Web, el siguiente paso es conocer algunos trucos para sacar el mejor provecho a todas las herramientas y atajos.

Verificar sesiones abiertas

Controlar las sesiones activas de WhatsApp es una de las principales funciones de seguridad disponibles. Desde la plataforma Web se puede consultar si se inició sesión en los ajustes, e incluso se puede elegir “Cerrar todas las sesiones” para volver a escanear el código QR.

Se debe considerar que WhatsApp Web permite tener solamente una sesión activa, de manera que al iniciar sesión en otro navegador o dispositivo, se cerrará la que se haya abierto previamente.

Atajos de teclado

Desplazarse por la aplicación puede ser mucho más rápido y práctico a través de los atajos de teclado, y aquí te compartimos la lista de las opciones disponibles

Ctrl + N: Nuevo chat.

Ctrl + Shift + ]: Siguiente chat.

Ctrl + Shift + [: Chat anterior.

Ctrl + E: Archivar la conversación.

Ctrl + Shift + M: Silenciar la conversación.

Ctrl + Backspace: Borrar la conversación.

Ctrl + Shift + U: Marcar como no leído.

Ctrl + Shift + N: Crear un nuevo grupo.

Ctrl + P: Abrir el perfil.

Alt + F4: Cerrar la ventana del chat.

Adjuntar archivos

El procedimiento para adjuntar archivos en WhatsApp Web es prácticamente el mismo que en los dispositivos móviles, con la excepción de compartir la ubicación, es decir, solamente existen cuatro opciones en el menú:

Abrir la cámara de tu PC para hacer y enviar una foto

Enviar documentos desde el explorador de archivos

Enviar contactos

Notas de voz

Leer mensajes sin que nadie lo sepa

Saber el contenido de un mensaje en WhatsApp Web sin dejar la notificación de leído es posible, simplemente basta con poner el cursor de la computadora sobre el mensaje recibido, sin abrir la conversación. De esta manera aparecerá una clase de vista previa en pequeño del chat, así que las palomitas azules no aparecerán para el otro usuario porque en realidad la conversación no fue abierta.

Varias cuentas de WhatsApp Web

Los usuarios que tienen varios números teléfonicos pueden abrir más de una sesión en WhatsApp Web de forma sencilla gracias a una opción que ofrecen los navegadores: ventana de incógnito. Al abrir el explorador en esta modalidad se puede seguir todo el procedimiento para iniciar sesión sin afectar la que se utiliza previamente.

Atajos de emojis

Sin duda, las conversaciones en WhatsApp están llenas de emojis que después de cierto tiempo se van agregando o modificando, pero en muchas ocasiones es complicado encontrar el ideal entre tantas opciones y secciones de la librería disponible.

Para realizar una búsqueda rápida de emojis en WhatsApp Web se deberá escribir una palabra a la que le antecedan dos puntos, entonces el servicio ofrecerá distintas sugerencias de emojis.

Transferir archivos del teléfono a la PC

Aunque WhatsApp se queda corto en el uso de nube propia respecto a otros servicios de mensajería como Telegram, existe una manera para sacarle provecho. Basta con crear una grupo en donde solamente esté tu propia cuenta, por lo que tendrás que agregar a cualquier contacto y sacarlo inmediatamente ¡Listo! Envía cualquier archivo o documento por este medio.

Al enviar archivos en la conversación propia desde un ordenador, será posible ver y guardar todos los documentos en el teléfono, y lo mismo sucede a la inversa, así que este es un gran truco para transferir archivos entre tus dispositivos de manera rápida y segura, por lo menos para todos aquellos que no exceden el tamaño permitido de documentos.

Crear acceso directo de WhatsApp Web

A veces, es muy tedioso realizar todo el procedimiento para acceder a WhatsApp Web, así que añadir un acceso directo al sitio puede ahorrarte tiempo y esfuerzo.

Para tener un acceso directo a WhatsApp Web solamente se debe abrir al navegador de tu preferencia y agregarlo a la pantalla de inicio. Como no es una aplicación web progresiva, el ícono que aparecerá es el de tu explorador y no el de WhatsApp, así que no habrá forma de confundirlo con la app.

Puedes crear un acceso directo a WhatsApp Web desde tu laptop.

WhatsApp Web Trucos 2020

Cómo iniciar sesión en WhatsApp Web sin código QR. Despídete de los inseguros emuladores y sigue estos pasos para abrir una cuenta de WhatsApp sin escanear el código QR a cada rato en una computadora.

Descarga la aplicación de WhatsApp en tu PC.

Escanea el código QR.

En lugar de cerrar sesión en la computadora, elige la opción de suspender.

Ahora todos los programas que estaban activos, incluyendo WhatsApp Web, permanecerán abiertos y por lo tanto, no deberás volver a escanear el código nuevamente.

Es importante señalar que desde el celular se verá la sesión abierta en WhatsApp Web, pero puedes omitir la notificación. Además, los mensajes recibidos en un futuro no llegarán a la computadora cuando te alejes de ella, por lo menos hasta que vuelvas a iniciar sesión. Es decir, se necesita tener el teléfono cerca para que se establezca conexión entre ambos dispositivos.

Grabar notas de voz con manos libres

Para activar la función de grabación con manos libres solamente habrá que mantener presionado el ícono del micrófono y deslizarlo hacia arriba. Ahora podrás soltar el dispositivo y la nota de voz seguirá grabando.

Mensajes destacados

Puedes marcar tus mensajes más importantes con la marca de “estrella” que indica aquellos textos clave. Para activarlos se debe mantener presionado el mensaje a destacar y elegir el icono en forma de estrella.

En los dispositivos Apple los mensajes destacados se guardan en Configuración y en los teléfonos Android se debe dirigir a Más opciones y después en Mensajes destacados.

Leer mensajes de WhatsApp sin tocar el teléfono

La forma más fácil de acceder a los chats de WhatsApp es a través de la aplicación de escritorio, que funciona como un proyector de conversaciones. Además también se pueden enviar imágenes, GIFs, stickers y más, sin tener que tomar el teléfono celular.

Stickers en WhatsApp

Aunque los emojis son una gran herramienta para manifestar toda clase de sentimientos, los stickers han llegado a sustituir muchos de ellos, especialmente por la gran variedad que ofrece a los usuarios. Los stickers pueden agregarse en la sección donde normalmente escribes el mensaje en el chat. Un pequeño ícono en forma de cuadrado con una esquina doblada aparecerá a un lado y abrirá el apartado para ver y añadir nuevos stickers.

Leer mensajes de WhatsApp sin aparecer online

Ocultar la notificación de lectura no es la solución ideal para abrir un chat sin que la persona pueda notar que has leído el mensaje. En el caso de los iPhone, lo mejor es deslizar ligeramente el texto en la pantalla, para abrirlo desde la pantalla de bloqueo o notificaciones.

Controla quién te agrega a grupos de WhatsApp

No hay nada más tedioso que tener que lidiar con un grupo de WhatsApp lleno de desconocidos. Esta es la razón por la que existe un control para decidir quién puede, o no, añadirte a un grupo. Al habilitar esta opción y determinar los contactos que pueden agregarnos, entonces ellos podrán enviar un link de invitación, y en caso de aceptarlo podremos ser parte del nuevo grupo.

La ruta para encontrar esta función es Configuración > Cuenta > Seguridad > Grupos y seleccionar entre las opciones: Todos, Mis contactos o Mis contactos excepto.

Configurar grupos de WhatsApp

Tener a un gran número de integrantes en un grupo de WhatsApp puede ser un gran lío, pero la plataforma permite al administrador tener un mayor control sobre las acciones que los demás contactos pueden realizar.

En la Configuración del grupo podrás restringir los cambios de imagen o nombre haciendo click en Editar información del grupo.

Descubre si te han silenciado en WhatsApp

Hay tres formas para saber cuando alguien te ha silenciado en WhatsApp de manera sencilla:

Mensaje directo: este truco es muy funcional si tienes a tu contacto cerca de ti. Intenta enviarle un mensaje de WhatsApp para asegurarte de que lo ha recibido en su teléfono, en caso de que tenga su dispositivo a la mano y no llegue la notificación entonces sabrás que te han silenciado.

Mensaje de un amigo: si aún quedan dudas puedes pedirle a un amigo que le envíe un mensaje al contacto del que sospechas, y si le contesta rápido entonces seguramente estás silenciado.

Mensaje grupal: trata de citar al contacto en un grupo de WhatsApp donde estén juntos, así podrás tener la certeza de que recibirá el mensaje de WhatsApp.

Puedes silenciar ciertos contactos en WhatsApp Web.

Descubre quién te espía en WhatsApp

No necesitas descargar aplicaciones externas para realizar este truco y aquí te decimos cómo.

Lo primero que deberás hacer es dirigirte a los Ajustes de la WhatsApp y hacer click en Nueva Difusión, entonces selecciona todos los contactos.

Ahora envía un mensaje como “Hola” a todos los que se encuentran en difusión y espera una hora aproximadamente o lo que consideres prudente para que todos lean tu mensaje.

Ingresa a la Difusión y ve a la letra “i”, entonces se mostrará la lists. O llega de personas que recibieron el mensaje, donde probablemente veras algunos números desconocidos. Estas personas te han agregado y tú no lo sabías.

De manera alternativa puedes realizar el truco con tus Estados de WhatsApp. Al publicar algo puedes ver todas las personas que vieron tu actualización de estado, pero recuerda que deberás activar la opción de “Todos” en tu configuración de privacidad para que conozcas aquellos que no están en tu lista de contactos.

Activa el “Modo oscuro” en WhatsApp Web

Si quieres obtener el tema oscuro en WhatsApp Web debes asegurarte de tener descargada la última versión de la app de escritorio y seguir estos pasos:

Abre WhatsApp Web desde tu PC, aplica para Windows y Mac.

Escanea tu código QR para abrir todos los chats que aparecen en tu celular.

Ingresa al menú de Ajustes (los tres puntitos), y después a Temas, que se encuentra debajo de las Notificaciones.

Dentro de Temas podrás ver si tienes activado el modo claro u oscuro, elige el segundo.

Ahora verás que toda la aplicación cambiará de color de manera automática.

Es importante mencionar que WhatsApp Web también funciona desde los exploradores Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft y Safari.

Cambia el color del logo de WhatsApp

Si eres un usuario Samsung, Xiaomi o Hussein’s podrás personalizar el color del icono de WhatsApp en tu teléfono siguiendo esta guía:

En teléfonos Samsung, entra a los Ajustes del smartphone.

Ingresa a Temas y elige la opción de Íconos.

Selecciona el de tu preferencia y dale en Aplicar.

Ahora verás que el logo de WhatsApp ha cambiado de color.

En teléfonos Xiaomi y Huawei entra a la aplicación Temas y elige la opción Yo.

Selecciona los íconos que más te agraden.

Es importante mencionar que no todas las apps permiten cambiar el logo por lo que es probable que ciertos paquetes no modifiquen el color de tu WhatsApp.

Una alternativa también es descargas más packs de íconos en Google Play para después aplicarlos desde la aplicación de Nova Launcher, que permite seleccionar entre rojo, azul, amarillo y más.

Nuevos emojis WhatsApp 2020

Cada año, WhatsApp integra a su gran catálogo de emojis nuevas opciones que puedan satisfacer las necesidades de los usuarios. Los últimos incluían el mototaxi, el diente, el mate, la paella, el murciélago, el avestruz, entre otros 230 emoticonos.

En esta ocasión, Emojipedia anunció que algunos más se añadirán a la plataforma de mensajería instantánea a finales del 2020

Los nuevos emojis fueron elegidos por el Subcomité de Emojis luego de “analizar miles propuestas enviadas por los usuarios” en todo el mundo, considerando las razones por las que deberían ser incluidos en el listado y otros datos.

Nuevos emojis de WhatsApp

La categoría de rostros y personas recibirá un emoji sonriente con una lágrima de emoción, además de un hombre con bigote y gafas pronunciadas, personas abrazándose, un ninja y mano apretada.

Los trajes de tuxedo y de novia complementarán el catálogo, así como la mujer y hombre dando biberón a su bebé. Otro personaje que aparecerá es Santa Claus sin bigote, y algunas partes humanas como el corazón y los pulmones.

La categoría de animales será complementada con el oso polar, el castor, un gato negro, el mamut, el dodo, la foca, mosca, cucaracha,lombriz y entre las plantas habrá una maceta, madera, la roca y una pluma. Entre los alimentos llegará el té burbuja, la tetera, el tamal, la aceituna, el pimiento, el pan pita, el fondue y el blueberry.

WhatsApp expandirá sus lugares con una choza y también ciertos vehículos como la pickup y la patineta. Otros objetos importantes son la varita mágica, una muñeca rusa, la sandalia, la piñata de colorean la aguja e hilo, un serrucho, casco militar, gran también la moneda, un bumerán, el acordeón. También estará el desarmado, un espejo, el gancho, la escalera, una ventana con cortinas, trampa para ratones, el cartel, cepillo de dientes con Parra y la lápida.

Finalmente, la sección de banderas agregará algunos símbolos populares en redes sociales como el transgénero y el de elevador.

De acuerdo con la consultora Brandwatch, las mujeres en Twitter utilizan más los emojis, con el 61%, a diferencia de los hombres que acumulan el 39% del total, y básicamente con un sentido optimista, con tres cuartas partes del significado.

Descubre los nuevos emojis de WhatsApp Web

Envía fotos sin perder calidad en WhatsApp Web

Al tomar una foto y enviarla a nuestros amigos en la aplicación de mensajería instantánea, la calidad se reduce automáticamente, esto se debe a dos motivos:

Almacenamiento de datos.

Ahorro de memoria.

De alguna manera WhatsApp optimiza los recursos para el mejor funcionamiento de la aplicación, evitando que se llene la memoria del teléfono y reduciendo el uso de los datos móviles del usuario. Así que antes de molestarnos deberíamos agradecer por cuidar nuestros bolsillos, pero cuando estamos en una conexión WiFi esto ya no es un problema.

En WhatsApp Web, la versión para tableta y PC, el proceso para enviar archivos de buena calidad es el mismo. Aunque la restricción de tamaño sigue presente en esta versión, al menos es posible compartir imágenes en su máxima resolución, ya sea en chats individuales o grupales. Abre WhatsApp Web e inicia sesión si aún no lo has hecho y sigue estos pasos:

Entra en un chat.

Toca el icono del clip para adjuntar un archivo, ubicado en la esquina superior derecha.

Elige la opción “Documento” y selecciona el archivo que deseas enviar con buena calidad desde tu computadora.

WhatsApp Web: cómo hacer videollamadas de hasta 50 personas

La integración de WhatsApp y Facebook es más que evidente en la última versión(2.20.139) para iOS y Android, algo similar a lo que sucedió con Gmail y Google Meet.

Ahora la plataforma integra Messenger Room en WhatsApp para extender el servicio de videollamadas a más participantes, que estaba limitado a 4 contactos.

Videollamadas en WhatsApp Web

La incorporación de las videollamadas a WhatsApp Web es un gran alivio para quienes utilizan el servicio desde su PC, ya que podrán responder sin tener que usar el teléfono celular.

Dentro del menú de opciones de WhatsApp se puede ver el nuevo acceso directo a Room, como un botón que integra el servicio de Messenger.

Al dar click en el botón de Salas, la plataforma genera un link directo para unirse a la llamada de Messenger Room y compartirlo con otros contactos, independientemente de que se tengan agregados como amigos en la red social.

TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp: Cómo compartir tu ubicación falsa en tiempo real

De esta manera, Facebook quiere entregar soluciones a sus leales usuarios para evitar que se trasladen a otras aplicaciones como Zoom o Google Meet.