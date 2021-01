WhatsApp Web: Estas son las similitudes con la versión móvil, WhatsApp

Seguramente estarás familiarizado con la versión móvil de WhatsApp pero la compañía de mensajería instantánea también cuenta con otra función: WhatsApp Web, por lo que en La Verdad Noticias queremos informarte más sobre la versión de escritorio.

Para quien no conozca la versión web de WhatsApp solo hay que decir que las diferencias de WhatsApp Web y la versión nativa móvil no son tantas. Sin embargo, se trata de una gran ayuda para aquellas personas que trabajan en un entorno de oficina o en HomeOffice, y no desean estar mirando su móvil cada poco tiempo.

Descubramos cuáles son las diferencias y similitudes entre ambas versiones, y cómo puedes beneficiarte de la versión de escritorio. WhatsApp Web puede hacer mucho por ti.

¿Qué es WhatsApp Web?

Entendamos qué WhatsApp Web es la versión de escritorio, tanto para PC como MAC, del popular cliente de mensajería propiedad de Facebook. Prácticamente tiene las mismas funciones que el original, por lo que utilizarlo supone ampliar todas las ventajas que ofrece.

WhatsApp Web puede hacer mucho en tu manera de comunicarte.

Lo mejor de WhatsApp Web es que puedes acceder a él simplemente desde tu navegador y sin instalar nada. Solo has de entrar a este enlace y seguir las instrucciones. Recuerda tener tu dispositivo móvil a mano.

Diferencias y similitudes de WhatsApp Web con el móvil

Ambas tienen funciones similares como son el enviar y recibir mensajes, audios, vídeos, fotos o archivos. El aspecto visual no difiere apenas, por lo que si nunca lo has usado tampoco vas a tener inconvenientes.

Una vez que lo abres, van a aparecer los últimos chats que has abierto desde tu móvil, sin ninguna diferencia. Si recibes un mensaje, va a aparecerte a la vez en ambos lugares, pudiendo responder donde desees.

Pero toma en cuenta lo siguiente. Cuando envíes un archivo, este no puede pesar más de 64MB. Por lo que en estos casos lo mejor es seguir utilizando el móvil.

No puedes poner tu estado de WhatsApp desde la versión de escritorio. Los estados de WhatsApp son fotos o vídeos que tienen una duración de 24 horas y que desaparecen automáticamente pasado ese tiempo. Puedes consultarlos desde WhatsApp Web, pero no crearlos desde él.

Te recomendamos: Qué es y cómo usar WhatsApp Web?

Por lo demás, no existen más diferencias que las que hemos reseñado, por lo que el uso de WhatsApp Web es totalmente recomendable. Se trata de una buena forma de complementar tus posibilidades de comunicación.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.