WhatsApp Web: Diferencias entre acceder desde una computadora o la aplicación

La forma más cómoda de chatear con nuestros contactos de WhatsApp sin tener que cambiar de dispositivo todo el tiempo es usando la computadora. Al principio solo se podía acceder desde el navegador, pero desde hace unos años también tenemos disponible la aplicación de escritorio. Pero, ¿cuál es mejor?

Aunque la experiencia es prácticamente la misma tanto si accedemos a WhatsApp desde el navegador como si lo hacemos desde el programa de escritorio, hay algunos matices que pueden inclinar la balanza a favor de uno u otro, siempre en función de las necesidades de cada uno.

Acceder a WhatsApp desde la web o la aplicación

Como ya hemos comentado, la primera diferencia es la forma en que accedemos al servicio. En el caso de utilizar WhatsApp Web, basta con que ingresemos a web.whatsapp.com desde el navegador, mientras que si optamos por la aplicación tendremos que descargarla y luego instalarla en nuestro ordenador.

La aplicación está disponible en el sitio web oficial de WhatsApp para Windows y MacOS.

Ésta es la única diferencia en lo que respecta al acceso, ya que luego el sistema es idéntico; tendremos que escanear el código qr con el móvil y nuestra cuenta quedará vinculada al ordenador.

Escritorio de WhatsApp vs Web de WhatsApp

A nivel de interfaz no tenemos ninguna diferencia notable.

A la izquierda están los últimos chats, la sección de búsqueda y varios iconos desde donde podemos acceder a los estados, abrir un nuevo chat o acceder a las opciones de configuración y demás ajustes.

La única diferencia es que el nuevo icono de chat es diferente, con un símbolo + para la versión de escritorio y un icono de mensaje para la versión del navegador.

Menú y configuración

Hablando del menú, tampoco hay diferencias entre las dos opciones. Aquí podemos crear un nuevo grupo o sala, consultar nuestro perfil, abrir chats archivados o destacados, entrar a Ajustes o cerrar la sesión.

En cuanto al menú de configuración, no tenemos tantas opciones como en el móvil, pero nos permite controlar las notificaciones del escritorio, el tema claro u oscuro, el fondo de pantalla y los contactos bloqueados.

Aquí hay una diferencia y es que la opción "Configuración de escritorio" solo aparece si instalamos la aplicación. Lo que podemos hacer aquí es configurar WhatsApp para que se abra automáticamente cuando iniciamos la computadora.

Notificación de WhatsApp Web y escritorio de WhatsApp

Las dos versiones nos mostrarán notificaciones con cada nuevo mensaje, con la única diferencia de que indica si proviene de Google Chrome (o del navegador que sea) o de la aplicación.

Eso sí, en el caso de acceder desde el navegador tienes que dar permiso para que nos puedas mostrar estas notificaciones.

Lo que perdemos en la versión web es poder ver la cantidad de mensajes no leídos en el ícono de la aplicación en la barra de tareas. Si prefiere tener desactivado el sonido, es muy bueno no perderse ninguna alerta.

¿Y bueno?

Como decíamos al principio, la elección de qué versión elegir depende de las necesidades de cada momento. Por ejemplo, en mi caso tengo el programa instalado en mi computadora porque así no cargo tanto el navegador, que ya tiene bastantes pestañas abiertas como de costumbre.

Existe un dilema al usar WhatsApp en el ordenador o desde la aplicación, ¿cuál prefieres?

Además, apenas pesa 150 MB por lo que no hay problema de espacio. Sin embargo, WhatsApp Web viene mucho mejor si entro desde el portátil o desde otro ordenador que no sea el mío. No tengo que descargar nada y después de cerrar la sesión, simplemente cierre la pestaña del navegador.

Lo cierto es que WhatsApp Web (en sus dos versiones) es mucho más simple que la versión móvil y no estaría de más si ampliaran sus capacidades para tener todas las opciones disponibles en todas partes, pero esa es otra historia. ¿Y tú cuál prefieres?