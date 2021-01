WhatsApp Web: ¿Deberías descargar la actualización 2.21.1.11?

WhatsApp ha lanzado una nueva versión para su plataforma web: la actualización 2.21.1.11. Según WABetaInfo, que proporciona las últimas noticias sobre WhatsApp, debes actualizar a la nueva versión "si no es un beta tester".

"Si eres un tester beta, no deberías actualizar a 2.21.1.11, porque es una compilación reservada para todos", dijo WABetaInfo.

Indicó que los lanzamientos de WhatsApp Web incluyen todas las correcciones de errores implementadas en las versiones beta anteriores, enviadas a Play Store. "Es como un candidato de lanzamiento, una versión beta final".

"Si no eres un tester beta y te gustaría saber si hay algo nuevo en la actualización 2.21.1.11, debes visitar la página de Android", dijo la plataforma de noticias.

¿Quién debe actualizar a 2.21.1.11?

Recientemente, WhatsApp ha lanzado una nueva actualización para su versión web que ahora está lista para la prueba beta final en Google PlayStore Beta. La actualización de WhatsApp 2.21.1.11 es una versión web que comprende todas las correcciones de errores que se publicaron desde la última versión beta. Las versiones beta anteriores que tenían estos cambios ya se enviaron a PlayStore. Según WebAtInfo, esta última actualización es "como un candidato de lanzamiento, una versión beta final".

Sin embargo, WhatsApp recomienda que solo los usuarios reales y no los que participan en una prueba beta descarguen la última actualización 2.21.1.11. WaBetaInfo dice: "Le recomendamos que actualice a esta versión si no es un tester beta. Si es un tester beta, no debería actualizar a 2.21.1.11, porque es una compilación reservada para todos".

Prueba beta de WhatsApp Web

WhatsApp no recomienda a los usuarios beta que descarguen la última actualización, pero ¿qué son las pruebas beta? Una prueba de software incluye la prueba Alpha, que es una prueba para identificar errores y problemas por parte de personas dentro de la organización. Por otro lado, Beta Testing es lo que viene después de Alpha que es realizado por personas fuera de las organizaciones. Las pruebas beta se consideran una de las pruebas de aceptación necesarias para verificar un software.

Las pruebas beta son importantes para agregar valor al software. Como usuario final o usuario real, los beta testers evalúan la usabilidad, compatibilidad, funcionalidad, así como la confiabilidad de la actualización del software. Además, una vez que se prueba el software, las aportaciones proporcionadas por los probadores beta serán importantes para mejorar la calidad de los productos, de modo que puedan contribuir al éxito del software. Cualquier mejora o improvisación se verá influenciada en gran medida por las pruebas beta.

Debido a que esta nueva versión beta de WhatsApp se ha lanzado a Google Beta, puedes registrarte para ser un probador beta en su sitio oficial.

WhatsApp Web se actualiza con nuevas funciones.

WhatsApp corrige errores y mejora funcionalidad para la Web

En su mayoría, los cambios implican mejoras en la corrección de errores y la adición de una función de dispositivos múltiples. "WhatsApp está trabajando en una función que le permite usar su cuenta de WhatsApp en varios dispositivos al mismo tiempo, sin requerir una conexión activa a Internet en el dispositivo principal". dice WaBetaInfo.

Esta es una de las limitaciones más evidentes de WhatsApp Web. Con la nueva actualización, ahora puede usar dos dispositivos sin la necesidad de que el otro dispositivo esté activo. Por ejemplo, si ha conectado su móvil WhatsApp a su escritorio de WhatsApp, ahora puede recibir llamadas y mensajes en su escritorio sin la necesidad de que su dispositivo principal (teléfono) esté activo.

Otra cosa que dice el sitio web es "Tenga en cuenta que, si se implementó una función para una versión beta anterior, no es seguro que la actualización 2.21.1.11 ya la contenga, estando disponible para todos".

Mientras tanto, esto aún no está disponible para el público en Playstore. WhatsApp realizará más actualizaciones cuando esta actualización esté lista para su lanzamiento después de la prueba beta.