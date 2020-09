WhatsApp Web: ¿Cuáles son los riesgos reales de usar la aplicación en la PC?

WhatsApp Web es la versión para navegadores en computadoras Windows y Mac que complementa a la aplicación de mensajería para celulares. WhatsApp brinda a sus cientos de millones de usuarios la posibilidad de tener todas sus conversaciones en la PC, pero con lo bueno también viene lo malo.

Desde que WhatsApp fue adquirido por Facebook, la aplicación ha agregado cada vez más funciones, pero un aspecto en el que la app de mensajería siempre ha sido cuestionada es acerca de la privacidad y seguridad de datos, un tema muy cercano a su matriz.

La aplicación de WhatsApp Web tiene seguridad cifrada de extremo a extremo; sin embargo, esto no significa que la aplicación no pueda sufrir daños. A continuación, mencionamos algunos riesgos de privacidad que podrían estar asociados con la plataforma.

Riesgos asociados con WhatsApp Web

Riesgo de mensajes descifrados

Todos tus chats de WhatsApp se respaldan automáticamente en Google Drive o iCloud, ya sea que envíes tus mensajes en la aplicación web o en la aplicación móvil.

Todos los mensajes que envías están encriptados de extremo a extremo y WhatsApp te permite hacer una copia de seguridad de todos tus datos; sin embargo, los archivos de respaldo almacenados en tu disco no están encriptados, ya que WhatsApp no ofrece una ubicación de respaldo. Esto no significa necesariamente que los piratas informáticos puedan tener acceso a su almacenamiento de respaldo, pero hay muchas posibilidades de que esto suceda.

Estafas en WhatsApp Web

No uses aplicaciones de WhatsApp ni en tu teléfono ni en tu computadora que no provengan de sitios oficiales

Cuando buscas el portal web de WhatsApp para descargar la aplicación para navegadores para tu PC, los piratas informáticos pueden engañarte para que elijas el sitio equivocado para descargar WhatsApp Web. Esto se debe a la gran base de usuarios.

Si descargas la aplicación desde un sitio no oficial, pones tus chats y tu PC en un gran riesgo. Esto se puede evitar cuando usas la aplicación del teléfono mientras descargas WhatsApp a través de las tiendas de aplicaciones (Play Store para Android, App Store en el caso de iPhone) que tienen aplicaciones oficiales.

Amplia difusión de noticias falsificadas

Las personas y grupos que difunden noticias falsas son un peligro no solo para WhatsApp, sino para la sociedad.

WhatsApp es una de las plataformas más comunes donde se comparten y difunden noticias falsas como la pólvora. Esta propagación ha provocado muchas acusaciones falsas y malos entendidos.

Por ejemplo, durante 2017 y 2018, hubo una gran cantidad de mensajes en India que contenían información y detalles sobre secuestros de niños falsificados, lo que resultó en ejecuciones de aquellos a quienes las personas presuntamente acusaron de estos delitos fabricados a través de mensajes.

Muchas personas pueden difundir este tipo de información falsa cuando compran una lista de números de teléfono, y su número de teléfono es como su nombre de usuario de WhatsApp. La aplicación tiene un límite para la cantidad de mensajes que puede reenviar, sin embargo, esto aún no detiene la propagación de noticias falsas.

El enlace entre WhatsApp y Facebook

En recientes actualizaciones, WhatsApp se encargó de dejarnos en claro que pertenece a Facebook

Dado que Facebook se ha apoderado de WhatsApp, hay muchas posibilidades de que sus datos de WhatsApp se compartan en Facebook. La compañía de Mark Zuckerberg declaró que su información no sería públicamente visible en Facebook; sin embargo, eso todavía no detiene el hecho de que sus mensajes y los detalles de WhatsApp están en enlace con Facebook. Había una opción en la que podía retirarse del acuerdo de intercambio de datos; sin embargo, esta opción ya no está visible en ninguna parte. Por lo tanto, tus chats podrían estar en riesgo.

Te puede interesar:Este error en WhatsApp Web pudo dar acceso a tu PC a ciberdelincuentes

WhatsApp Web, su versión móvil y Facebook no pueden garantizar que sus usuarios no sufrirán algún ataque de privacidad, pero depende de cada uno estar siempre prevenidos y desconfiar de software pirata, o de links extraños en la red.