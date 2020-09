WhatsApp Web: Cosas que DEBES saber sobre la aplicación antes de usarla

WhatsApp Web significó la entrada triunfal de WhatsApp al territorio de la red mundial. Como siempre, toda gran historia viene con algunos pequeños vacíos mientras es contada y siempre quedan algunos datos que pocas personas conocen.

Si quieres informarte, o si buscas ser el alma de la fiesta de la próxima reunión con tus amigos conocedores de tecnología, no te pierdas esta lista sobre qué es y qué no es WhatsApp Web.

1. SU NOMBRE ORIGINAL

Me pregunto por qué no eligieron ese título: "WhatsApp para escritorio de Chrome para usuarios de Android". No tan sexy como "WhatsApp Web", pero mucho más precisa.

Sé lo que estás pensando. ¿No significa que la web puede acceder a ella desde cualquier lugar y con cualquier navegador? Web es, después de todo, la abreviatura de www (world wide web). Aquí, ese no es el caso. Estoy seguro de que hay una buena razón para que WhatsApp solo funcione con Chrome (tanto para Windows como para Mac). Me viene a la mente una integración más estrecha con Android y el soporte integrado para la duplicación de notificaciones.

WhatsApp Web solo funciona en Chrome

Pero a partir de ahora, no puedes acceder a la "Web" de WhatsApp desde navegadores web como Safari, Internet Explorer o Firefox (nota al margen: parece funcionar en navegadores basados en Chromium como Opera). Sin embargo, quién sabe lo que depara el futuro. Después de todo, en las sabias palabras de Katy Perry: después de un huracán viene un arco iris.

Sí, no todos los 700 millones de usuarios de WhatsApp podrán usar WhatsApp desde el escritorio mañana (incluido el tuyo de verdad). El número será sustancialmente pequeño, pero aún en cientos de millones, así que eso es bueno.

2. NECESITA CONEXIÓN A INTERNET

Tiene "web" en el título, por lo que este se explica por sí mismo. Ambos dispositivos deberán estar conectados a Internet. Si bien su teléfono no necesita estar estrictamente en la misma red Wi-Fi (la conexión de datos es suficiente), será más rápido y más económico para usted si lo hace.

3. FUNCIONA ESCANEANDO UN CÓDIGO QR

Así es como funciona. Inicia la aplicación de mensjaería en tu teléfono Android o iPhone y asegúrate de estar ejecutando la última versión (que es 2.11.498 en el momento de escribir este artículo). Toque el menú de tres puntos y seleccione WhatsApp Web.

WhatsApp Web funciona escaneando un código QR

Ahora vayas a web.whatsapp.com en Chrome en su escritorio y escanee el código QR en la página usando la cámara de su teléfono inteligente a través de la aplicación WhatsApp.

4. ES PARA CONVERSACIONES, NO PARA GESTIÓN NI AJUSTES

Todo lo que puede utilizar la vista web es enviar y recibir mensajes. Las funciones de administración como bloquear a un usuario, crear grupos o dejar grupos aún deben realizarse desde la aplicación de Android.

¿Qué tal estos datos sobre WhatsApp Web? Espero que te sean útiles, y no dudes en compartirlo con alguien más. Revisa nuestros artículos sobre esta aplicación para resolver todas tus dudas.