WhatsApp Web: Cómo responder mensajes con reacciones en la PC

WhatsApp Web ya es una herramienta tan cotidiana para los millones de usuarios de la plataforma que cada día se añaden más características que mejoran la experiencia de uso tanto en ambientes laborales como en conversaciones casuales y con amigos.

Una de las posibilidades que quizás no conocías es que se puede usar reacciones en WhatsApp Web con la ayuda de la extensión WA Web Plus en la PC. La función, que no existe de forma nativa en la aplicación, ni en la versión web, es similar a las reacciones en las publicaciones de Facebook.

La herramienta es útil para aquellos que desean enviar una respuesta rápida en chats con amigos o en grupos. Los demás participantes de la conversación reciben las reacciones como un emoji. De esa manera, no necesitan instalar el complemento en sus computadoras para que la extensión funcione.

Además de las reacciones, la extensión tiene otras funciones interesantes que puedes probar gratis

La extensión WA Web Plus está disponible para su descarga gratuita desde Chrome Web Store y en la tienda de Microsoft Edge. A continuación, explicamos cómo usar las reacciones en la aplicación de mensajería para PC.

Cómo usar reacciones en WhatsApp Web

Paso 1. Acceda a la página de descarga de WA Web Plus y haga clic en "Descargar";

Paso 2. Haga clic en "Usar en Chrome" para descargar la herramienta;

Paso 3. Luego, haga clic en "Agregar extensión" para confirmar la instalación en Chrome;

Paso 4. Haga clic en el icono de la extensión y presione el botón "WhatsApp Web" para iniciar el mensajero en la PC;

Paso 5. Haga clic en el icono de la extensión nuevamente para ver las opciones;

Paso 6. En ese momento, seleccione la opción “Habilitar reacciones al mensaje”;

Paso 7. Coloque el puntero del mouse sobre un mensaje recibido y haga clic en una de las reacciones;

Paso 8. La reacción se enviará como una respuesta de emoji, como se muestra en la imagen de arriba.

¡Y listo! Aprovecha este truco sencillo y gratuito para responder a tus amigos en WhatsApp Web más rápidamente.