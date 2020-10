WhatsApp Web: ¿Cómo eliminar y anular el envío de mensajes?

En realidad, puedes eliminar un mensaje enviado por un tiempo limitado en WhatsApp Web, incluso si es un chat grupal, lo que te permite anular el envío de un mensaje de texto que puede causarte problemas.

WhatsApp mencionó: Eliminar mensajes para todos te permite eliminar mensajes específicos que has enviado a un chat individual o grupal. Esto es particularmente útil si enviaste un mensaje al chat equivocado o si el mensaje que enviaste contiene un error.

Cómo eliminar mensajes de WhatsApp

Para eliminar o "anular el envío" de un mensaje de la aplicación WhatsApp en el móvil, simplemente dirígete a la ventana de chat, mantén presionado el texto que deseas eliminar y toca "eliminar".

El mensaje ya no aparecerá en el chat, reemplazado por una alerta que dice: "Este mensaje fue eliminado". El proceso es permanente, lo que significa que no puedes recuperar un texto después de eliminarlo.

Puedes anular el envío de mensajes en WhatsApp Web

También vale la pena señalar que el mensaje solo se elimina si el destinatario no lo ha leído. Si es así, eliminar el mensaje solo lo borra de tu pantalla de chat, mientras permanece en la de tu destinatario.

También puedes eliminar mensajes a través del cliente web de WhatsApp. Coloca el cursor sobre un mensaje y presiona la flecha hacia abajo que aparece a la derecha del texto. Haz clic en "eliminar" para borrarlo de la existencia.

Cómo 'eliminar para todos' en WhatsApp

En un chat grupal con más de dos personas, puedes optar por eliminar un mensaje para cada miembro del chat.

En el dispositivo móvil, simplemente manten presionado el texto que deseas eliminar y toca "eliminar para todos".

En tu PC, coloca el cursor sobre un mensaje y presiona la flecha hacia abajo que aparece a la derecha del texto. Haz clic en "eliminar para todos".

La opción solo está disponible durante una hora después de enviar el mensaje, por lo que tendrá que ser rápido.

WhatsApp Web desde tu PC

Ten en cuenta que los destinatarios pueden ver tu mensaje antes de que se elimine o si la eliminación no se realizó correctamente. No se te notificará si la eliminación para todos no se realizó correctamente.