WhatsApp Web: Cinco alternativas para comunicarte con tu equipo de trabajo

¿Estás atascado haciendo malabares entre tu cliente de correo que no es de Google y Google Meet para chatear? ¿No te sientes cómodo usando tu cuenta personal de Google o WhatsApp para charlar con tus compañeros de trabajo? Quizás solo estés buscando algo nuevo e integrado.

Hangouts, Meet o WhatsApp Web ya no son tu única opción: el auge del trabajo remoto (gracias a la pandemia) ha traído un puñado de herramientas de chat que te permiten conectarte con tus colegas, con funciones adicionales como chats de video y mensajes de audio. Además, Hangouts simplemente no es suficiente para tu negocio, especialmente si necesitas compartir archivos.

Flock

Flock está diseñado para comunicarte con tus colegas, al igual que WhatsApp Web. Pero va más allá del chat y las videoconferencias: Flock funciona con todas sus otras herramientas de productividad como Google Calendar, Asana, Zoom y muchas más.

Al igual que Hangouts / Meet, puedes encontrar todos los contactos de tu empresa directamente en Flock. Flock da un paso más allá con un directorio de empresas y la posibilidad de buscar y unirte a conversaciones de grupo (canales) para cualquier proyecto en el que estés trabajando. Además, a diferencia de Hangouts, Flock tiene audio y videoconferencia integrados, así como la capacidad de dejar un mensaje de audio en cualquier canal.

Flock es gratuito para equipos pequeños que recién comienzan, con mensajes ilimitados, 10 canales públicos y videollamadas 1: 1 ilimitadas. Los equipos medianos que necesitan más funciones pueden usar Flock PRO y las empresas más grandes pueden actualizar con funciones adicionales.

Slack

Slack, un software para empresas, funciona como un eje central para todas las comunicaciones de su empresa, configurando canales separados y provocando "la muerte del correo electrónico", como lo llaman. Slack facilita la navegación por varias conversaciones en todo momento, con canales fáciles de encontrar y la capacidad de unirte a varios equipos de Slack con solo un inicio de sesión a comparación de WhatsApp Web.

Slack es una plataforma para empresas

Si bien la funcionalidad de video de Slack funciona bien para chats 1: 1, no se basa en videoconferencias. Para llamadas grupales en video, necesitarás una integración de Zoom o Jitsi, al igual que las plataformas como Flock.

Telegram

Telegram se autodenomina "la aplicación de mensajería más rápida del mundo" y permite compartir rápidamente videos, gifs, imágenes, geolocalización y documentos que pesan más de 1 GB, lo cual no sucede con WhatsApp Web. Sus "chats secretos", similares a Snapchat, están encriptados de un extremo a otro con un mecanismo de autodestrucción que elimina los mensajes después de un período de tiempo determinado, de un segundo a una semana. Sin embargo, los chats de Telegram normalmente no están encriptados, por lo que si estás buscando una herramienta de comunicación segura para su negocio, es posible que Telegram no sea su mejor opción.

Las videollamadas en Telegram son nuevas a partir de 2020 y solo están disponibles para videos 1: 1. El jurado aún está deliberando sobre si es una herramienta de videoconferencia efectiva, pero su nueva función de video de perfil es un elemento destacado que este escritor espera que se convierta en el estándar en todas las plataformas de mensajería. Telegram es mejor para grupos de trabajo pequeños o equipos no profesionales. Úselo como una aplicación de mensajería regular para más de dos personas. Telegram funciona con un modelo "gratis para siempre".

Skype

Skype es un nombre familiar para quienes se comunican con sus seres queridos o socios comerciales que viven a una gran distancia. Sin embargo, Skype ha sido tradicionalmente para comunicaciones uno a uno y solo recientemente comenzó a sumergirse en el soporte de múltiples perfiles en una reunión.

Skype ha demostrado ser confiable, pero es incompleto cuando se trata de uso comercial. La razón de esto se basa en el número limitado de participantes permitidos a la vez, que actualmente está limitado a diez usuarios.

Skype permite que los usuarios compartan archivos con los participantes

Un beneficio de Skype es la capacidad de compartir archivos con los participantes, compartir pantallas, así como una función de chat impresionante.

Jitsi

Jitsi es una plataforma de código abierto que reemplaza las funciones de chat y video de Google Hangouts, Google Meets y WhatsApp Web. Jitsi permite compartir pantallas y conferencias web y no requiere descargas de software; también hay una aplicación móvil. Jitsi proporciona mensajes de texto VoIP y Jabber para una comunicación rápida. La interfaz simple lo convierte en una alternativa de Google Hangouts gratuita y fácil para grupos pequeños o interacciones 1: 1. Jitsi es gratuito y no requiere registro para su uso.