WhatsApp Web: Atajos de teclado que quizás no conocías

WhatsApp Web está diseñado para ser utilizado por cualquier persona, con o sin experiencia usando una PC. Para hacer que su uso sea lo más simplificado posible, la aplicación tiene soporte para muchos atajos de teclado que en ocasiones no están disponibles para la versión móvil.

Sin más que agregar, descubramos algunos atajos de teclado para WhatsApp Web.

Atajos de teclado para WhatsApp Web

1. Cambiar enfoque

Al igual que en cualquier otra página web o aplicación, al presionar la tecla Tab en la web y en el escritorio de WhatsApp se cambia el enfoque. Primero va al área de búsqueda, luego a chatear seguido del botón emoji y finalmente al área de escritura.

Cambiar el enfoque

2. Botón focus emoji

En lugar de presionar la tecla Tab tres veces, puedes enfocarte directamente en el botón emoji usando el atajo Shift + Tab. Cuando presiona estos dos botones, un pequeño cuadro azul resaltará el botón emoji. Presione la tecla Enter para abrir el panel de emojis.

Luego, comience a escribir el nombre para buscar emoji o navegue por ellos con las teclas de flecha. Nuevamente, use la tecla Enter para agregar un emoji a su texto. Finalmente, presione la tecla Esc para cerrar el panel de emoji.

Cambiar el enfoque de emojis

3. Añadir emoji con acceso directo

WhatsApp ofrece otra forma de agregar emojis. En lugar de abrir el panel de emojis, puede buscar emojis directamente usando el atajo de dos puntos. Cuando escribe los dos puntos: seguido del nombre del emoji, WhatsApp mostrará emojis relacionados. Todo lo que necesita hacer es presionar la tecla Enter para insertarlo. Puede navegar entre los emojis usando las teclas de flecha en su teclado.

Por ejemplo, si desea agregar el emoji de máscara, escriba: máscara. Los resultados comenzarán a mostrarse cuando ingrese al menos dos caracteres.

4. Acceso directo a emojis de texto

¿Recuerdas los viejos tiempos cuando solíamos escribir emojis o emoticones de texto como este :),: *? Bueno, lo mismo está disponible en WhatsApp. Cuando escribe caracteres como estos, WhatsApp los convertirá automáticamente en emojis.

Acceso directo a emojis de texto

5. Buscar un chat

Además de la tecla Tab para enfocarse en el área de búsqueda, puede presionar las teclas Ctrl + F. Una vez que haga eso, el cursor parpadeante se moverá a ese cuadro. Luego puede comenzar a escribir su término de búsqueda.

6. Formato de texto

Las funciones habituales de formato de texto de WhatsApp también están disponibles en WhatsApp Web. Puede cambiar la fuente, poner su texto en negrita o cursiva usando los atajos.

Estos son los atajos disponibles:

1. Ponga el texto entre asteriscos para ponerlo en negrita. Por ejemplo, * hola *

2. Coloque un guión bajo en ambos lados para poner el texto en cursiva. Por ejemplo, _La Verdad_

3. Use tilde en ambos extremos para tachar su mensaje. Ejemplo: ~ GT ~

4. Para cambiar la fuente, coloque tres comillas invertidas a ambos lados del texto. Ejemplo: `` `Hey```

Cambiar formato de texto

7. Moverse entre chats

Si el foco está en el hilo del chat, puede usar las teclas de flecha para moverse entre ellos. Sin embargo, si el foco está en otro lugar, use los siguientes dos atajos de teclado en una PC con Windows:

1. Ctrl + Shift +]: ir al siguiente chat

2. Ctrl + Mayús + [: ir al chat anterior

En dispositivos Mac, use Comando en lugar de Control, es decir, el acceso directo se convertirá en Comando + Mayús +].

8. Archivar un chat

El archivo es una forma agradable y rápida de ocultar chats en WhatsApp. En lugar de usar el botón de menú para archivar chats, puede usar el atajo Ctrl + E en la aplicación de Windows para hacerlo. Lo mismo se puede lograr usando los botones Comando + E en Mac.

9. Silenciar un chat

Todos sabemos lo molestos que pueden ser algunos chats. ¿Qué mejor opción que silenciarlos? Puede usar el atajo Ctrl + Shift + M en la aplicación de Windows de WhatsApp para silenciar un chat en particular. Simplemente abra ese chat en particular y presione estos tres botones. Del mismo modo, use Command + Shift + M en dispositivos Mac.

10. Cambiar estatus de lectura

A veces, después de leer un mensaje, queremos marcarlo como no leído. Normalmente, tendría que abrir el menú para hacerlo. Sin embargo, con la ayuda del atajo de teclado, puede hacerlo en un solo paso. Simplemente presione los botones Ctrl + Shift + U en su teclado y el estado del chat actualmente abierto cambiará a no leído.

Cambiar estatus de lectura

A estas alturas, es posible que sepa que en los dispositivos Mac OS, todo lo que necesita hacer es reemplazar el botón Control por Comando, es decir, Comando + Mayús + U.

11. Abrir ventana de perfil

Para cambiar tu foto de perfil, nombre o sobre, puedes abrir directamente la ventana de perfil usando el atajo Ctrl + P (Comando + P en Mac OS).

Abrir ventana de perfil

12. Salir de la aplicación

Finalmente, para salir de WhatsApp Web puedes usar el atajo ALT + F4. Esto cerrará la aplicación WhatsApp en su sistema. Para abrir la aplicación, debe iniciarla nuevamente.