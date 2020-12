WhatsApp Web: Algunos consejos que te servirán en todo momento

Comenzar a usar WhatsApp Web es de lo más sencillo para quienes desean enviar y recibir mensajes desde la comodidad de una computadora.

Para iniciar sesión, lo único que tenemos que hacer es ingresar a web.whatsapp.com desde nuestro navegador preferido en la PC y luego escanear un código QR desde nuestro teléfono, seleccionando la opción “WhatsApp Web” en los ajustes de la pantalla principal.

Cerrar sesión también es pan comido, ya que todo lo que tienes que hacer es ir a la configuración y tocar WhatsApp Web y luego hacer clic en Cerrar sesión para hacerlo desde todas las computadoras.

Aunque los conceptos básicos de WhatsApp Web son bastante fáciles de manejar, La Verdad Noticias te comparte una serie de trucos que puedes aprovechar para poder usar la aplicación de manera más efectiva.

Conoce estos 5 tips para usar WhatsApp Web

1) Atajos de teclado de WhatsApp

Los atajos de teclado básicos que puedes usar para aprovechar WhatsApp Web de manera más efectiva son los siguientes:

1) Ctrl + N: Iniciar un nuevo chat

2) Ctrl + Shift +]: Siguiente chat

3) Ctrl + Shift + [: Chat anterior

4) Ctrl + E: Archivar chat

5) Ctrl + Shift + M: Silenciar chat

6) Ctrl + Retroceso: Eliminar chat

7) Ctrl + Shift + U: Marcar como no leído

8) Ctrl + Shift + N: Crear nuevo grupo

9) Ctrl + P: estado de perfil abierto

2) Utiliza el teclado para buscar Emojis

Si bien puedes hacer clic en el icono de emoji junto al cuadro de texto para encontrar el emoji correcto, la forma mucho más rápida de hacerlo es escribir dos puntos y luego las dos primeras letras de la emoción que desea expresar y obtendrás un mensaje que muestra emojis coincidentes que cambiarán con cada letra que escribas.

Puedes usar la tecla de flecha para cambiar entre los emojis que se muestran y luego presionar Enter para elegir el emoji de tu elección.

3) Cambio automático de emoticonos a emojis

Hay emojis que no necesitan que uses el truco de los dos puntos y el tipo. WhatsApp es capaz de convertirlos automáticamente a partir de los clásicos emoticonos de texto. Y si deseas mantener los emoticonos como emoticonos y no hacer que se conviertan en emojis, puedes usar un script de usuario llamado WhatsApp Emoticon Preserver, todo lo que necesita hacer es encontrarlo en Tampermonkey, un administrador de script de usuario multiplataforma después de haber instalado eso.

4 Usa múltiples cuentas de WhatsApp en la misma PC

La primera opción es abrir el sitio web en modo incógnito o iniciar Opera y luego ir a WhatsApp Web desde este navegador. La alternativa es abrir una nueva pestaña y visitar un proxy verificado como dyn.web.whatsapp.com para usar dos cuentas, no más que eso, al mismo tiempo.

Recomendación:Guía completa de WhatsApp Web 2020

¿Conocías alguno de estos trucos para WhatsApp Web? Déjanos tus experiencias en la caja de comentarios.

