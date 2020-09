WhatsApp Web: 6 métodos para saber si alguien te bloqueó

Whatsapp es una de las aplicaciones de mensajería más populares con más de mil millones de usuarios activos mensuales. La aplicación de mensajería viene con una característica sorprendente que permite a los usuarios comunicarse a través de chat, audio y videos.

Eso no es todo, como usuarios tenemos la posibilidad de compartir todo tipo de documentos, videos, fotos, GIF e incluso tu ubicación entre otros, sin mencionar sus soluciones para la computadora WhatsApp Web, Desktop y la de negocios WhatsApp Business. Hoy no vamos a discutir las utilidades de la plataforma, sino que, nos centraremos en el tema de cómo saber si alguien te bloqueó en WhatsApp.

Cómo saber si alguien te bloqueó en WhatsApp

Con más de mil millones de usuarios activos, existe la necesidad de algunas opciones de privacidad para los usuarios y WhatsApp incluye algunas funciones destinadas a la privacidad del usuario. La aplicación de mensajería nos brinda la capacidad de ocultar el estado visto por última vez e incluso la foto de perfil. Incluso puedes bloquear un contacto si lo deseas.

Indicadores de bloqueo en WhatsApp

¿Alguna vez has bloqueado a un contacto o has sido bloqueado? ¿Alguien ha ignorado tus mensajes de texto durante días?

Si tienes dificultades para comunicarte con alguien, es posible que el usuario te haya bloqueado. WhatsApp ha complicado deliberadamente evaluar la diferencia entre ser ignorado y bloqueado. Como no existe tal forma de saber si alguien te ha bloqueado. Entonces, ¿cómo se puede identificar si estás bloqueado o no?

¡Tranquilo! Te mostraremos todas las formas o métodos posibles, que seguramente te ayudarán a identificar si estás bloqueado actualmente o no. Entonces, abre WhatsApp o WhatsApp Web desde tu ordenador y sigue los pasos a continuación:

1) Verifica la última conexión

Cuando alguien te bloquea en WhatsApp, no podrás ver la última conexión. Entonces, lo primero que debes hacer es verificar el estado de "Última vez" del usuario. Seguramente ya sabes cómo verificar la última vez que se un contacto abrió su WhatsApp y si no es así, no hay nada de qué preocuparse. Simplemente busca y abre su chat con el contacto sospechoso. Si no tienes ningún chat con el usuario, crea uno nuevo y en la parte superior de la ventana de chat encontrarás un texto, como "última vez hoy a la(s)...". Si no encuentras ningún texto allí, es posible que el usuario te haya bloqueado.

Sin embargo, no des nada por sentado aún, ya que WhatsApp incluye una función a través de la cual puede ocultar fácilmente lo que vio por última vez. Así que espera un poco y pasemos al siguiente paso.

Verifica la última conexión desde WhatsApp Web o móvil.

2) Busca los cambios de perfil

Cuando alguien te bloquea, pierdes la accesibilidad para ver sus cambios de perfil o nuevos estados. En otras palabras, no podrás ver su imagen de perfil ni estados actualizados. Es cierto, WhatsApp permite a sus usuarios ocultar la imagen de perfil y los estados también pero puede existir la posibilidad de que tu amigo de WhatsApp nunca haya actualizado su foto de perfil, ya que hay muchos nunca actualizan su foto de perfil o rara vez actualizan sus perfiles.

Por lo tanto, no puedes ser decisivo en este momento; para serlo, pasemos al siguiente paso que es verificar el estado de entrega de los mensajes.

3) Verifica el estado de entrega de los mensajes

WhatsApp nos brinda la posibilidad de verificar si nuestros mensajes son entregados y vistos por el destinatario o no. Podemos comprobar fácilmente el estado de los mensajes a través de las palomitas check y sus colores. Aquí, una sola marca de verificación significa que el mensaje se ha enviado al servidor. Dos marcas de verificación grises indican que tu mensaje ha sido entregado y el destinatario lo ha recibido. Las dos marcas de verificación azules indican que el usuario ha leído tu mensaje.

Si el mensaje que has enviado muestra una sola marca de verificación, es posible que hayas sido bloqueado, ya que tu mensaje se envía al servidor de WhatsApp, pero WhatsApp no se lo entregará al contacto. Aún así, no podemos justificar exactamente que has sido bloqueado o no, porque es posible que tu amigo no tenga una conexión activa a Internet. Así que pasemos a lo siguiente.

4) Prueba las llamadas de WhatsApp

Si llamas a alguien por WhatsApp y nunca contesta, es posible que te hayan bloqueado. Porque si alguien te ha bloqueado, no recibirá tu notificación de llamada. Empieza por buscar al usuario en tu lista de contactos e intenta realizar una llamada de voz. Si la llamada no se conecta, esta no es una buena noticia. O el usuario te ha bloqueado o no tiene wifi o datos móviles para recibir una llamada.

Llamadas de WhatsApp.

5) Verifica el perfil de amigos mutuos

Si tienes algunos contactos en común con el usuario sospechoso, puedes averiguar fácilmente si estás bloqueado o no. Si la última vez que se viste el contacto, la imagen de perfil, los estados, etc. están disponibles en la cuenta de tu amigo y no en la tuya, entonces lo más seguro es que el contacto te ha bloqueado.

Hasta ahora solo hemos reunido pruebas confidenciales. Ahora es el momento de unirlo todo siguiendo el último paso que se menciona a continuación.

6) Crea un grupo de WhatsApp

Intenta crear un nuevo chat grupal y agrega un par de amigos. Si crees que un contacto podría haberte bloqueado, puedes verificarlo agregando el contacto sospechoso al grupo. Si has sido bloqueado por un contacto en particular, recibirás un mensaje de error que te indicará que no tienes la autorización para agregarlo o que no se pudo agregar un contacto. Entonces es casi seguro que has sido bloqueado.

WhatsApp Web desde tu PC

Como se menciona en el sitio web oficial de WhatsApp, si ves todos los indicadores anteriores para un contacto, esto podría significar que el usuario te está bloqueando. Sin embargo, existen otras posibilidades. WhatsApp hizo esto intencionalmente ambiguo para proteger tu privacidad cuando bloqueas a alguien.