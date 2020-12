WhatsApp Web: 5 trucos para ver mensajes ocultos en la aplicación

Si estás utilizando WhatsApp Web y no quieres deshabilitar permanentemente la confirmación de lectura en tu teléfono, pero deseas que tus contactos no sepan que has leído el mensaje, existen algunos trucos muy simples que te pueden ayudar.

Las opciones que ofrecemos en La Verdad Noticias incluyen el uso de extensiones o la habilitación de notificaciones del navegador. Puedes encontrar más información a continuación:

WhatsApp Web: usa extensiones que deshabiliten la confirmación de lectura

Existen extensiones cuyo objetivo principal es deshabilitar el "check azul" que confirma la lectura de mensajes en WhatsApp. Uno de ellos es, Invisible Mode para WhatsApp Web es ideal para leer todas las conversaciones sin dejar rastro.

Para activar la extensión, simplemente accede a su página en la Web Store y habilite la función "usar en Chrome" para realizar la instalación. Una vez que se complete el proceso, simplemente seleccione el ícono de extensión en la esquina superior derecha del navegador para iniciar WhatsApp Web.

Invisible Mode for WhatsApp Web.

WhatsApp Web: coloca el cursor sobre el mensaje

Si deseas leer tus mensajes en WhatsApp Web sin ser visto, pero no deseas tener que instalar ninguna extensión, simplemente deja el cursor sobre el mensaje recibido sin hacer click. WhatsApp mostrará una ventana con el texto completo tal y como se te envió. En cualquier caso, conviene recordar que el estado "online" seguirá apareciendo en la aplicación.

Pasa el mouse sobre tus mensajes de WhatsApp Web para leerlos.

WhatsApp Web: activa las notificaciones de su navegador

También puedes leer tus mensajes en WhatsApp Web activando las notificaciones de tu navegador. Para ello, accede al sitio oficial de WhatsApp Web y, en la configuración, selecciona la opción “Habilitar notificaciones de escritorio” para permitir que los mensajes aparezcan en la pantalla en ventanas emergentes.

Activa las notificaciones de escritorio en WhatsApp Web.

WhatsApp Web: desactiva el Internet mientras lees mensajes

Si quieres ocultar que has leído los mensajes web de WhatsApp solo en casos concretos, vale la pena desactivar tu conexión a Internet. Para hacer esto, simplemente apaga el Wi-Fi de la computadora. Después de leer el mensaje, recuerda acceder a otra ventana de conversación para que la confirmación de lectura no aparezca cuando vuelvas a reconectar el Internet.

TE RECOMENDAMOS LEER: Guía completa de WhatsApp Web 2020

WhatsApp Web: deja la aplicación abierta en segundo plano

Este truco también puede funcionar para leer tus mensajes de WhatsApp Web sin que tus contactos lo sepan. Para ello, abre un documento en el Bloc de notas o cualquier otro programa y colócalo en la pantalla para que puedas ver la conversación.

Luego, haz clic en el programa abierto y mantén el cursor allí. Este gesto hará que la computadora interprete que estás trabajando en el programa en primer plano y podrás ver los mensajes sin que estén marcados con el check de confirmación azules.