WhatsApp Web: 5 soluciones para cuando la aplicación no funciona en la PC

WhatsApp Web tiene la gran ventaja de permitirnos utilizar la aplicación de mensajería más popular del mundo desde cualquier navegador en nuestra PC con solamente escanear un código QR.

Normalmente, esta opción funciona muy bien y no deberíamos tener problemas con ella. Sin embargo, hay ocasiones en las que hay errores y simplemente no funciona. Si está en la situación de que WhatsApp Web no funciona en su PC, podrían interesarle estos métodos para solucionarlo.

Verifique que WhatsApp funcione en su teléfono

Lo primero que querrá verificar es que WhatsApp funciona en su dispositivo móvil. Asegúrese de poder enviar y recibir mensajes en la aplicación WhatsApp de su teléfono inteligente.

Si tiene algún problema para enviar o recibir mensajes, es probable que WhatsApp Web no funcione en su PC, ya que es solo una envoltura de la aplicación de mensajería real en su teléfono y depende completamente de la aplicación del teléfono.

Estas son algunas de las cosas que puede hacer en su teléfono para solucionar problemas de WhatsApp:

Alternar el modo avión

Alternar la opción de datos móviles

Cambie la opción WiFi si usa una red WiFi

Reiniciar configuración de la red

Reactivar la sesión web de WhatsApp

Reinicie su sesión en WhatsApp Web

A veces, alternar la opción de inicio y cierre de sesión corrige la función WhatsApp Webrota en una PC. Esto se puede hacer fácilmente y todo lo que necesita es acceso a su teléfono.

Acceda a WhatsApp Web en un navegador en su PC.

Cuando se cargue, haga clic en los tres puntos en la parte superior y seleccione Cerrar sesión en el menú recién abierto. Se cerrará la sesión de su cuenta de WhatsApp en su PC.

Inicie la aplicación WhatsApp en su teléfono, toque los tres puntos en la esquina superior derecha y seleccione WhatsApp Web. Te ayudará a establecer una conexión con tu PC.

La cámara se abrirá en su teléfono y le permitirá escanear el código QR de WhatsApp Web. Utilice su teléfono para escanear el código que se muestra en la pantalla de su PC.

Volverá a iniciar sesión en WhatsApp Web y, con suerte, debería funcionar sin problemas.

Utilice el modo incógnito en su navegador

Una ventana de navegador web normal lleva consigo todo su caché, cookies y otros archivos. Estos archivos a veces pueden interferir con el funcionamiento de WhatsApp.

Una ventana de incógnito, por otro lado, no utiliza ninguna de las cookies ni los datos del sitio existentes, por lo que se sugiere que pruebe WhatsApp Web en ella y vea si ayuda a solucionar el problema.

Si es un usuario de Chrome, haga clic en los tres puntos en la esquina superior derecha y seleccione Nueva ventana de incógnito.

Modo incógnito en Google Chrome

Los usuarios de Firefox deben hacer clic en las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha y seleccionar Nueva ventana privada para abrir el modo de incógnito.

Ventana de incógnito en Firefox

Escriba https://web.whatsapp.com en la barra de direcciones y presiona Enter.

Siga el procedimiento de inicio de sesión habitual para iniciar sesión en su cuenta de WhatsApp.

Si fueron los datos del navegador los que causaron el problema, el modo de incógnito debería solucionarlo y ya no tendrá el problema de WhatsApp Web que no funciona en su PC.

Borrar cookies en sus navegadores

Una ventana de incógnito hace el trabajo, pero tan pronto como la cierra, se desconecta de WhatsApp Web. Debe iniciar sesión en la cuenta cada vez que desee acceder a ella, lo que lleva mucho tiempo y es molesto.

Otra forma de solucionar un problema del navegador es borrar las cookies en su navegador.

Borrar cookies en Google Chrome

Haga clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de su navegador y seleccione Configuración.

Haga clic en Avanzado en la siguiente pantalla y luego seleccione Borrar datos de navegación.

Asegúrese de estar en la pestaña Básico. Seleccione Todo el tiempo en el menú Intervalo de tiempo. Luego, marque la opción que dice Cookies y otros datos del sitio y haga clic en Borrar datos.

Borrar cookies en Firefox

Haga clic en las tres líneas horizontales en la parte superior y seleccione Opciones.

Seleccione Privacidad y seguridad en el menú de la barra lateral izquierda.

Haga clic en el botón Borrar datos en el panel del lado derecho.

Marque la primera casilla que dice Cookies y datos del sitio y luego haga clic en Borrar.

Ahora que se borraron las cookies, inicie el sitio web de WhatsApp en su navegador e inicie sesión en su cuenta. Debería funcionar bien esta vez.

Deje que WhatsApp omita la configuración de su red

Una de las razones por las que WhatsApp Web no funciona en su PC es porque su firewall o la configuración de red impiden que se cargue el sitio de WhatsApp.

Si ese es el caso, deberá comunicarse con su administrador de red y pedirle que incluya en la lista blanca los siguientes dominios para que estén permitidos en su red:

web.whatsapp.com

* .web.whatsapp.com

* .whatsapp.net

Una vez que estos sitios estén permitidos, podrá acceder a ellos y utilizar WhatsApp Web en su PC.

Deshabilite el servicio VPN en su PC

Si tiene una VPN habilitada y ejecutándose en su PC, es posible que desee intentar apagarla para ver si resuelve el problema. WhatsApp puede detectar su IP de VPN como un usuario no autorizado y puede impedirle usar su cuenta.

Puede apagar su VPN temporalmente iniciando la aplicación VPN y seleccionando la opción de deshabilitar. Puede volver a activarlo cuando haya terminado de usar WhatsApp Web.

Utilice el solucionador de problemas de Internet en su PC

Si aún tiene problemas con WhatsApp Web en su PC, puede usar el solucionador de problemas de Internet en su PC para averiguar la causa del problema.

Inicie la aplicación Configuración en su PC y seleccione Actualización y seguridad.

Accede al menú de Windows y da clic en el engrane para acceder a los ajustes

Haga clic en Solucionar problemas en la barra lateral izquierda.

Haga clic en Conexiones a Internet en el panel del lado derecho y seleccione Ejecutar el solucionador de problemas.

Da click y espera a que se ejecute el solucionador de problemas

Elija Ayudarme a conectarme a una página web específica.

Dé clic en la opción señalada

Ingrese https://web.whatsapp.com en el campo en su pantalla y haga clic en Siguiente en la parte inferior.

Ingrese https://web.whatsapp.com

El solucionador de problemas le informará la causa de su problema.

Te puede interesar:WhatsApp Web: Qué hacer si la aplicación no permite descargar varios archivos

Con estas soluciones deberías poder conectarte a WhatsApp Web. Deja en los comentarios si te sirvieron estos métodos y no olvides revisar nuestros artículos sobre esta aplicación para resolver cualquier duda.